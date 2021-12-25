Росія оштрафувала Google і Meta на рекордні суми

Суд у Москві покарав компанії за відмову видаляти заборонений контент

Суд у Москві призначив компанії Meta (раніше – Facebook) оборотний штраф у розмірі 1,991 млрд рублів ($27 млн ). З компанії стягнуто штраф за повторне порушення російських законів – відмову видаляти заборонений у Росії контент. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Рішення про штраф ухвалив мировий суддя судової дільниці №422 Таганського району Москви. Точна сума штрафу – 1 млрд 990 млн 984 тис 950 рублів 5 копійок.

Суддя розрахував цю суму відповідно до наданих суду даних про розмір річного виторгу Meta Platforms Inc. на території Росії, які відображені у даних податкового обліку. Оборотний штраф – це штраф, розмір якого залежить від виторгу компанії.

Також російський суд наклав на Google оборотний штраф у розмірі близько $98 млн за систематичне невидалення забороненої інформації.

Контент, який російська влада називає «шкідливим», переважно стосується дописів про акції протесту на підтримку Олексія Навального.

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