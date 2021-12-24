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    Економіка та фінанси

    В Раді заявили про корупційний конфлікт інтересів керівника «Гарантований покупець»

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    Андрій Пилипенко - В Раді заявили про корупційний конфлікт інтересів керівника «Гарантований покупець»
    Андрій Пилипенко

    «Ми виявили корупційний конфлікт інтересів у керівника ключового енергетичного підприємства України з річним доходом 69 мільярдів гривень!»

    Робоча група Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань кризи в енергетиці встановила конфлікт інтересів і факти можливої корупції в діях в.о. керівника державного підприємства «Гарантований покупець» Андрія Пилипенка.

    Про це повідомив голова робочої групи ТСК, нардеп, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

    «Ми виявили корупційний конфлікт інтересів у керівника ключового енергетичного підприємства України з річним доходом 69 мільярдів гривень! Мова йде про Андрія Пилипенка – в.о. директора ДП «Гарантований покупець». Усе за класичною в Україні корупційною схемою: активи, які отримають кошти від держпідприємства, оформлені на найближчих родичів», – повідомив нардеп.

    Наливайченко повідомив, що за результатами попередньої перевірки декларації цього топ-чиновника він готує звернення до НАБУ з вимогою викрити провадження за фактом зловживання службовим становищем в особистих інтересах керівника державного підприємства.

    «Якщо коротко: керівник ДП «Гарантований покупець» Пилипенко (підприємства, яке за законом забезпечує населення пільгової ціною на електроенергію, а також здійснює розрахунки з виробниками сонячної та вітрової енергетики) сам прямо та опосередковано володіє низкою підприємств в сфері «зеленої» енергетики», - пояснив нардеп.

    За інформацією ТСК, керівник держпідприємства задекларував діючі сонячні електростанції, станції, що знаходяться на етапі будівництва, а також трейдерів електроенергією.

    «Ці компанії родини топ-чиновника вже отримують кошти з рахунків державного підприємства, яким керує Пилипенко. Якщо спростити, фактично керівник держпідприємства щомісяця підписує платіжні доручення на виплату державних коштів фірмам своєї дружини», – наголосив Наливайченко.

    «Вимагаю негайної реакції правоохоронних органів на виявлені ТСК матеріали», – підсумував нардеп.

    Теги: ТСК СБУ НАБУ Валентин Наливайченко
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    В Раді заявили про корупційний конфлікт інтересів керівника «Гарантований покупець»