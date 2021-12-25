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    Події в Україні

    У Харкові встановили дивну інсталяцію з брил та заявили, що це Стоунхендж (фото)

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    Це український Стоунхендж. А ви що подумали? - У Харкові встановили дивну інсталяцію з брил та заявили, що це Стоунхендж (фото)
    Це український Стоунхендж. А ви що подумали?
    Фото: Юрій Чевордов/Facebook

    Проєкт «Скіфська спадщина» став переможцем Бюджету участі на 2021 рік

    У Харкові привезли до спального району бетонні блоки, нарекли їх незвичним туристичним об’єктом та «українським Стоунхенджем». При цьому на інсталяцію витратили майже півтора мільйона гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Юрій Чевордов.

    Як ідеться у повідомленні видання «Vgorode», проєкт «Скіфська спадщина» став переможцем Бюджету участі на 2021 рік. Конструкцію встановили на пустирі за житловими будинками на вулиці Бібліка, 2 та 2а. Вони складаються з бетонних блоків, яким за допомогою спеціальної технології з ефектом старіння матеріалів надали вигляду стародавньої будівлі.

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    У Харкові встановили дивну інсталяцію з брил та заявили, що це Стоунхендж (фото)
    У Харкові встановили дивну інсталяцію з брил та заявили, що це Стоунхендж (фото)
    У Харкові встановили дивну інсталяцію з брил та заявили, що це Стоунхендж (фото)
    У Харкові встановили дивну інсталяцію з брил та заявили, що це Стоунхендж (фото)
    фото: kh.vgorode.ua

    На конструкціях у камені висічені зображення скіфської тематики, рунічні та зодіакальні символи. Усередині споруди виставлено копії скіфських кам'яних баб. Територію покрили «стародавнім» мощенням: морською галькою, пісковиком, природним каменем. Висота об'єкта – до 2,4 метрів.

    «Автори проекту розраховують, що подивитися на харківський «Стоунхендж» захочуть щонайменше півмільйона людей на рік і пропонують включити його до списку місць для туристів», – ідеться у інформації видання.

    «Наш харківський Стоунхендж, справді, не тільки схожий, а й за змістом та призначенням абсолютно аналогічний своєму британському колезі. Він відсилає нас у ті далекі допотопні часи, коли існували знамениті Гіпперборея та Атлантида – до їхніх традицій та культури», – ідеться у дописі на сторінці Індустріальний район Харкова у Facebook.

    Утім, після розголосу в мережі, пост зі сторінки зник. «Стоунтреш», – пишуть про камені користувачі.

    «Адміністрація Індустріального району видалила пост про яскравий подарунок мешканцям за півтора мільйона. Сподіваюсь, гроші теж повернуть до бюджету», – написав Дмитро Коган.

    Раніше у Харкові жінка викликали поліцію, бо образилася на коханця, який нібито покинув її одразу після любощів.

    До слова, на Волині у місті Володимирі-Волинському мешканці багатоповерхівки скаржилися на свою розпусну сусідку. Та регулярно влаштовувала оргії у під'їзді.

    Теги: гроші технології Facebook жінка спадщина
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    У Харкові встановили дивну інсталяцію з брил та заявили, що це Стоунхендж (фото)