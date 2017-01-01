До Києва прибув новий швидкісний трамвай

Поставлений трамвайний вагон «Електрон» є першим за контрактом на сім вагонів

Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» поставило комунальному підприємству «Київпастранс» перший вагон Electron T5B641 в рамках виконання контракту на сім вагонів. Про це інформує видання AllTransUA. За його даними, вартість вагону – близько 43 млн грн, загальна вартість договору – близько 300



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Вартість вагону – близько 43 млн грн

Поставлений трамвайний вагон «Електрон» є першим за контрактом на сім вагонів

Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» поставило комунальному підприємству «Київпастранс» перший вагон Electron T5B641 в рамках виконання контракту на сім вагонів. Про це інформує видання AllTransUA.

За його даними, вартість вагону – близько 43 млн грн, загальна вартість договору – близько 300 млн грн.

На сьогодні підприємство має 3 таких вагони. Всі вони експлуатуються в депо, що обслуговує швидкісний трамвай на Борщагівці.

Зазначимо, напередодні стало відомо, що ще 8 вживаних трамваїв Tatra T3SUCS прибуло до Маріуполя. Трамваї безкоштовно передало транспорте підприємство міста Прага.

Доставка, та переобладнання візків на місцеву ширину колії відбувається за рахунок Маріуполя.

Це вже другий подарунок за цей рік, до цього в серпні Прагою було подаровано 2 вагони. Таким чином в Маріуполі вже 40 вживаних вагонів Tatra T3SUCS.