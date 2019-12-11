До кінця року «Хмельницькгаз» відкриє ще чотири Центри обслуговування клієнтів новини компаній



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Центри відкриються в Білогір’ї, Городку, Полонному та Ярмолинцях

Починаючи з 2016 року, для споживачів газу Хмельницької області «Хмельницькгаз» відкрив уже сім Центрів обслуговування європейського зразка. Наразі майже 65% клієнтів компанії отримують увесь спектр якісних сучасних послуг газорозподільної компанії за місцем проживання.

До кінця 2019 року аналогічні підрозділи почнуть функціонувати ще у чотирьох районних центрах: Білогір’ї, Городку, Полонному та Ярмолинцях. Тож, якісним сучасним сервісом, без черг та незручностей, буде охоплено вже понад 82% подолян.

« Хмельниччина стала однією з перших областей в Україні, де за чотири роки відкрились одразу сім нових та сучасних центів обслуговування клієнтів європейського зразка. Наразі до завершення 2019 року ми порадуємо споживачів ще 4 районів Хмельниччини», - інформує голова правління АТ «Хмельницькгаз» Михайло Юрченко.

АТ «Хмельницькгаз» - клієнтоорієнтована компанія, що приділяє значну увагу зручності та доступності у спілкуванні зі своїми споживачами. Відтак, значні ресурси були скеровані та освоєні на покращення сервісного обслуговування та створення відповідних умов перебування споживачів у сучасних центрах.

У нових структурних підрозділах АТ «Хмельницькгаз» споживач має максимальний доступ до інформації, яку за потреби отримує у фахівця або на інформаційних стендах, моніторах. Окрім того, під час перебування, клієнти можуть зареєструватися у онлайн-сервісах, що ще значно спростить спілкування з газовою компанією.

Чимало нововведень реалізовано у центрах: це допомога фахівців у користуванні терміналами, автоматизована електронна черга, достатня кількість менеджерів та фахівців необхідного профілю. Крім того, усі зони обслуговування зручно позначені навігаційними табличками.

«Нам вдалося поєднати у просторих приміщеннях центрів увесь спектр послуг: від інформування щодо будь-яких газових питань - до процесу приєднання до газових мереж, виготовлення проектної документації тощо, - інформує начальник управління клієнтського сервісу АТ «Хмельницькгаз» Юлія Стрілець. - Крім того, завдяки досконалості даного проекту, ми практично анулювали донедавна існуючі черги».

Сучасні технології обслуговування та доступність ЦОКів дають можливість зекономити час, спростити процедуру одержання послуг, а також бути в курсі усіх нововведень на газовому ринку країни.