Антимонопольний комітет оштрафував 16 облгазів Фірташа за «брехливі» платіжки



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АМКУ зобов'язав зробити перерахунки у «газових» платіжках

Антимонопольний комітет оштрафував 16 облгазів Регіональної газової компанії на 278 млн грн за неправомірно донараховані побутовим споживачам об'єми використаного газу. Порушників зобов'язали зробити перерахунки.

Про це написав голова АМКУ Юрій Терентьєв у Facebook.

«АМКУ оштрафував 16 облгазів групи РГК (яку пов’язують з олігархом Дмитром Фірташем) на 278 млн грн за неправомірні донарахування побутовим споживачам об’ємів використаного природного газу та зобов’язав порушників здійснити перерахунок за минулий рік», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення у 16 справах було ухвалене за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем.

Комітетом було встановлено, що групи (до кожної входять облгаз(и) та облгаззбут) у період із грудня 2015 року по серпень 2019 року займали монопольне (домінуюче) становище на ринках комплексної послуги з розподілу та постачання природного газу побутовим споживачам у межах відповідних територій.

З жовтня 2018 по серпень 2019 року ці компанії донараховували об’єми використаного побутовими споживачами природного газу понад обсяги, визначені лічильниками, тобто зловживали своїм монопольним (домінуючим) становищем.

Таким чином, дії компаній призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.