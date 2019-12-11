Споживачів, які відмовляються від установки лічильників газу за рахунок «Рівнегаз», переведуть на граничні норми споживання



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Відмова від установки газового лічильника за рахунок АТ «Рівнегазгаз» позбавляє можливості встановити безкоштовний лічильник пізніше

АТ «Рівнегаз» активізувало роботу з установки безкоштовних лічильників газу побутовим споживачам. Компанія впродовж 2019 року встановила 325 лічильників. Водночас, було направлено 801 лист-попередження споживачам, які досі споживають газ за нормами і користуються двома газовими приладами – плитою і колонкою.

У повідомленнях йде мова про те, що у разі відмови від встановлення лічильників газу за рахунок АТ «Рівнегаз», споживачів переведуть на граничні норми споживання газу, як того вимагає Кодекс газорозподільних систем.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», Оператори ГРМ мають встановити лічильники газу для категорії споживачів «населення» у такі строки:

- комплексно, у тому числі для опалення (для тих, хто користується опалювальним газовим котлом) - до 1 січня 2012 року;

- для підігріву води та приготування їжі (для тих, хто використовує плиту і газову колонку) - до 1 січня 2016 року;

- тільки для приготування їжі (плита) - до 1 січня 2021 року.

Перший етап АТ «Рівнегазгаз» реалізувало повністю. Певні труднощі виникли на другому етапі. Хоча терміни установки приладів обліку для тих, хто використовує плиту і газову колонку, вже минули, компанія не змогла повністю забезпечити їх лічильниками газу. Причина полягає в тому, що частина споживачів відмовляється від встановлення приладів обліку.

Як зазначають у компанії, це пояснюється тим, що наразі в Україні діють економічно необґрунтовані норми споживання газу – 10,5 куб.м на особу при наявності плити і колонки. Вони є нижчими за реальний обсяг споживання газу даною категорією.

«Споживачі, які відмовляються від установки безкоштовних лічильників, вважають, що розраховуватись за нормою їм дешевше та вигідніше. Але відповідно до Кодексу газорозподільних систем, у разі відмови від установки лічильника газу за кошт компанії, їх буде переведено на граничні норми споживання – з 10,5 куб.м до 23,6 куб.м на одну людину. І ми маємо дотримуватись законодавства», - говорить комерційних директор АТ «Рівнегаз» Віктор Осницький.

У компанії також наголошують, що відмова від установки газового лічильника за рахунок АТ «Рівнегазгаз» позбавляє можливості встановити безкоштовний лічильник пізніше. Споживачу доведеться згодом встановлювати лічильник вже за власний кошт. А якщо він цього не зробить, то згідно з положеннями Закону «Про комерційний облік газу» з 1 січня 2021 року газопостачання йому буде припинено.