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    Економіка та фінанси

    До системи ProZorro підключили 238 міст та селищ

    • Розсилка
    До системи ProZorro підключили 238 міст та селищ

    Загальна сума доходів місцевих громад від аукціонів на червень 2019 року становила більш ніж 700 млн грн

    Децентралізація дала змогу ефективно запустити систему Прозорро.Продажі, яка на сьогодні працює вже у 24 регіонах України, та до якої підключено 238 міст та селищ.

    Про це сказав перший віцепрем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

    «Реформа децентралізації, яку проводить уряд, дозволила ефективно запустити систему Прозорро.Продажі, яка на сьогодні працює вже у 24 регіонах України. До неї підключено 238 міст та селищ. За півтора року кількість аукціонів зросла майже у десять разів і вже становить близько 3,5 тис. аукціонів. На цих аукціонах органи самоврядування продають та здають в оренду комунальне майно, проводять малу приватизацію, надають право розміщення реклами, проведення ярмарок, надання послуг паркування та розваг. Переважну більшість складають аукціони з малої приватизації», - сказав Кубів.

    Він відзначив, що загальна сума доходів місцевих громад від аукціонів на червень 2019 року становила більш ніж 700 млн грн, а середній показник збільшення вартості лоту становить близько 40%.

    «Сьогодні в громадах малий та середній бізнес є основним учасником торгів у системі Прозорро. Кожного місяця в ній реєструються майже 5 тисяч нових постачальників, серед яких майже 80% - це представники місцевого бізнесу, що діють в межах 1-2 областей», - наголосив Кубів.

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