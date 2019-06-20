До системи ProZorro підключили 238 міст та селищ



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Загальна сума доходів місцевих громад від аукціонів на червень 2019 року становила більш ніж 700 млн грн

Децентралізація дала змогу ефективно запустити систему Прозорро.Продажі, яка на сьогодні працює вже у 24 регіонах України, та до якої підключено 238 міст та селищ.

Про це сказав перший віцепрем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

«Реформа децентралізації, яку проводить уряд, дозволила ефективно запустити систему Прозорро.Продажі, яка на сьогодні працює вже у 24 регіонах України. До неї підключено 238 міст та селищ. За півтора року кількість аукціонів зросла майже у десять разів і вже становить близько 3,5 тис. аукціонів. На цих аукціонах органи самоврядування продають та здають в оренду комунальне майно, проводять малу приватизацію, надають право розміщення реклами, проведення ярмарок, надання послуг паркування та розваг. Переважну більшість складають аукціони з малої приватизації», - сказав Кубів.