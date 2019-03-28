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    Економіка та фінанси

    Доходи Пенсійного фонду торік зросли на понад 20%

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    Середній розмір пенсії в Україні станом на 1 січня 2019 року становив 2,6 тисячі гривень - Доходи Пенсійного фонду торік зросли на понад 20%
    Середній розмір пенсії в Україні станом на 1 січня 2019 року становив 2,6 тисячі гривень

    У 2018 році Пенсійним фондом профінансовано виплату пенсій для 11,5 мільйонів громадян

    Загальні доходи бюджету Пенсійного фонду України торік зросли на 20,45%, або на 59,8 мільярда гривень і становили 352,2 мільярда гривень. Про це повідомив голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус, інформує прес-служба ПФУ.

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    «Загальні доходи бюджету Пенсійного фонду зросли на 59,8 мільярда гривень і становили 352,2 мільярда гривень. Фактичні загальні видатки склали 358,6 мільярда гривень», - зазначив керівник Фонду, підбиваючи фінансові підсумки минулого року.

    Він наголосив, що основна спрямованість роботи органів Пенсійного фонду - забезпечення фінансування пенсійних виплат.

    «У 2018 році Пенсійним фондом профінансовано виплату пенсій для 11,5 мільйонів громадян. Середній розмір пенсії в Україні станом на 1 січня 2019 року становив 2,6 тисячі гривень», - відзначив голова правління.

    Капінус також повідомив, що минулого року організовано видачу онлайн-довідок через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Фонду, впроваджено сервіс СМС-інформування громадян, створено «Електронний кабінет страхувальника».

    Нагадаємо, за два місяці на пенсії українців у ПФУ пішло майже 62 млрд грн.

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