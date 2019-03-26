Порошенко анонсував створення Урядової гарячої лінії для консультацій



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Петро Порошенко

Урядова гаряча лінія буде відкрита за телефоном 1545

Президент України Петро Порошенко анонсував створення Урядової гарячої лінії для консультацій.

Про це глава держави розповів під час ексклюзивного інтерв'ю «Прямому».

«25 березня успішно завершилася перша хвиля виплат грошових компенсацій тим громадянам, які отримують мінімальні пенсії. Обговорюючи цей етап з міністром соцполітики, домовилися, що буде відкрита Урядова гаряча лінія за телефоном 1545. Щоб кожен громадянин міг отримати консультацію», - розповів Петро Порошенко.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко не виключив виплату 13-ї пенсії людям, які отримують мінімальну пенсію.

Раніше у Пенсійному фонді інформували, що середній розмір пенсії в Україні після підвищення станом на 1 березня 2019 року збільшився до 3033 грн.

За словами віце-прем’єра Павла Розенка, 2,5 млн пенсіонерів підвищили пенсію на понад 1000 грн.

Як повідомлялося, Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичній перерахунок пенсій відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Із 10,2 млн пенсіонерів, яким проведено перерахунок, розмір пенсії підвищено для понад 8,1 млн. пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну для індексації використовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може бути меншим 100 грн.

Крім того, з 1 березня 2019 року буде здійснена доплата у розмірі 2410 грн пенсіонерам, які мали низьку заробітну плату в СРСР. Кошти виплатять через додаткові надходження до Пенсійного фонду від розмитнення авто на єврономерах.