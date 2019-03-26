Двом мільйонам українців підвищили мінімальні пенсії



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Пенсія була підвищена у середньому на 159 грн

Розмір мінімальної пенсії з 1 січня 2019 року було підвищено для двох мільйонів пенсіонерів, які досягли 65 років і мають повний страховий стаж (35 років – чоловіки, 30 – жінки).

Про це міністр соціальної політики України Андрій Рева сказав на брифінгу.

«Пенсія була підвищена у середньому на 159 грн. З 1 березня 2019 року Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій, передбачений ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Для перерахунку пенсії з заявами до Пенсійного фонду звертатися було не потрібно, тому що це був масовий перерахунок, який передбачено чинним законодавством», - сказав Рева.

За його словами, з 1 січня 2019 року пенсії військовослужбовців було перераховано вдруге. «Середній розмір підвищення склав 763 гривні 46 копійок. Можу вам доповісти, що середній розмір пенсій, призначений по закону, щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців, у нас в Україні становить 4682 грн 5 копійок», – додав Рева.

«Одноразову доплату до пенсії на суму 1205 грн у березні 2019 року отримали 2 162 050 осіб», - також повідомив міністр.

Він нагадав про те, що аналогічна виплата для пенсіонерів буде проведена й у квітні.

Зазначимо, що президент Петро Порошенко 25 лютого анонсував, що пенсіонери з мінімальною і нижче мінімального розміру пенсіями у березні-квітні отримають по 2410 гривень компенсації індексації за 2015-2016 роки. Гроші на одноразові виплати надійшли за рахунок коштів від розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Ця виплата проводитиметься двома рівними частинами — по 1205 грн у березні та квітні.

Також нагадаємо, що в Україні можуть запровадити щорічну «тринадцяту пенсію».

Джерело: Укрінформ