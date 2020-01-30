Долар і євро знову дорожчають: курс валют на 30 січня



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Долар подорожчав ще на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 30 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,84 гривень за долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

24,849100 грн за долар;

27,325300 грн за євро;

0,396330 грн за російський рубль;

32,295100 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 29 січня курс усіх зазначених валют зріс.

При цьому курс долара на 29 січня становив 24,7204 гривень за 1 долар.

Як повідомлялось, у Нацбанку розповіли, які банкноти найчастіше підробляють в Україні. Найчастіше минулого року підробляли банкноти старого зразка - номіналом 500 гривень зразка 2006 року і 100 гривень зразка 2005 року.

Переважно фальшиві гривні друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.

Виявлені підроблені банкноти найчастіше збувалися через каси установ торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій і т.п.

При цьому наголошується, що загалом рівень підробки банкнот національної валюти за результатами 2019 року залишався стабільно низьким.

Нагадаємо, 25 жовтня 2019 року в Україні увійшла у обіг купюра нового номіналу 1000 грн.