У мережі показали, який вигляд матимуть нові українські банкноти (фото)



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Нові купюри номіналом 50 і 200 гривень, ось уже на днях увійдуть у користування

Національний банк України вже розіслав комерційним і державним банкам опис нових банкнот номіналом 50 і 200 гривень. Також були вже вислані плакати з їх зображеннями, які повинні бути обов’язково розміщені в приміщеннях банківських установ. Про це повідомляє «Страна».

Купюра номіналом 50 гривень увійде в обіг з 20 грудня 2019 року. Вона буде мати розмір 72х136 мм, переважаючий колір – світло-фіолетовий.

У центральній частині банкноти буде розміщено зображення портрета Михайла Грушевського з написом «Михайло Грушевський». У верхній частині банкноти, в правому куті буде розміщено зображення малого Державного Герба України та напис «Україна». У верхній частині поля водяного знака – напис «Національний Банк України», під яким розміщений підпис глави Національного банку України і слово «Голова».

Зі зворотного боку банкноти, по центру розміщено зображення будівлі Центральної Ради. Банкнота буде надрукована на спеціальному тонованому папері.

З 25 лютого 2020 року в ужиток увійде банкнота номіналом в 200 гривень. Її розмір буде 75х148 мм, а переважаючий колір – світло-рожевий.

На лицьовій стороні по центру буде розміщено зображення Лесі Українки і напис «Леся Українка» та рядок з твору поетеси. У лівому нижньому кутку будуть розміщені елементи для людей зі слабким зором у вигляді двох паралельних вертикальних рисок коричневого кольору.

По центру зворотного боку банкноти буде розміщено зображення В’їзної вежі Луцького замку. Банкнота також буде надрукована на спеціальному тонованому папері.

Нагадаємо, Національний банк України з січня по жовтень цього року найбільше утилізував зношених монет номіналом 50 коп. та зношених банкнот номіналом 200 грн.

Як повідомлялося, 20 грудня в Україні буде введено в обіг монети номіналом 5 гривень. Крім того, у середині 2020 року в обіг введуть монети номіналом 10 гривень.