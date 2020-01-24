У Нацбанку розповіли, які банкноти найчастіше підробляють в Україні
Загалом рівень підробки банкнот національної валюти за результатами 2019 року залишався стабільно низьким
Найчастіше минулого року підробляли банкноти старого зразка - номіналом 500 гривень зразка 2006 року і 100 гривень зразка 2005 року.
Про це в четвер повідомила пресслужба Національного банку України.
Переважно фальшиві гривні друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.
Виявлені підроблені банкноти найчастіше збувалися через каси установ торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій і т.п.
При цьому наголошується, що загалом рівень підробки банкнот національної валюти за результатами 2019 року залишався стабільно низьким.
Як свідчить моніторинг стану вилучення з обігу банкнот національної валюти в Україні, за підсумками 2019 року на 1 млн штук справжніх банкнот гривні припадало близько 2,9 штуки підроблених банкнот (у 2018 році - 2,5 штуки, в 2017 - 3,6 штуки) .
Серед вилучених з обігу в 2019 році фальшивих банкнот іноземної валюти переважали:
- долари США (75% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти);
- євро (23%);
- російські рублі й англійські фунти стерлінгів (2%).
Натомість видання «Страна» додає, що Україну заповнили фальшиві купюри у 200 грн. ЗМІ дізналося у Нацбанку серійні номери нових фальшивок:
- ББ 3999969
- ББ 9660933
- ББ 9953999
- БТ 5509969
- БТ 6006653
- БТ 6699969
- БТ 6935055
- БТ 6935003
- БТ 9369653
- ТБ 0333535
- ТБ 3630933
- ТБ 5063995
- ТБ 6955993
- ТБ 9053935
- ТТ 6003969
- ТТ 9909363
- ТТ 9909366
До слова, місяць тому в Україні ввели в обіг монети номіналом 5 гривень.