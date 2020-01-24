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    Економіка та фінанси

    У Нацбанку розповіли, які банкноти найчастіше підробляють в Україні

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    Виявлені підроблені банкноти найчастіше збувалися через каси установ торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій - У Нацбанку розповіли, які банкноти найчастіше підробляють в Україні
    Виявлені підроблені банкноти найчастіше збувалися через каси установ торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій

    Загалом рівень підробки банкнот національної валюти за результатами 2019 року залишався стабільно низьким

    Найчастіше минулого року підробляли банкноти старого зразка - номіналом 500 гривень зразка 2006 року і 100 гривень зразка 2005 року.

    Про це в четвер повідомила пресслужба Національного банку України.

    Переважно фальшиві гривні друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.

    Виявлені підроблені банкноти найчастіше збувалися через каси установ торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій і т.п.

    При цьому наголошується, що загалом рівень підробки банкнот національної валюти за результатами 2019 року залишався стабільно низьким. 

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    Як свідчить моніторинг стану вилучення з обігу банкнот національної валюти в Україні, за підсумками 2019 року на 1 млн штук справжніх банкнот гривні припадало близько 2,9 штуки підроблених банкнот (у 2018 році - 2,5 штуки, в 2017 - 3,6 штуки) .

    Серед вилучених з обігу в 2019 році фальшивих банкнот іноземної валюти переважали:

    • долари США (75% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти);
    • євро (23%);
    • російські рублі й англійські фунти стерлінгів (2%).

    Натомість видання «Страна» додає, що Україну заповнили фальшиві купюри у 200 грн. ЗМІ дізналося у Нацбанку серійні номери нових фальшивок:

    • ББ 3999969 
    • ББ 9660933 
    • ББ 9953999 
    • БТ 5509969 
    • БТ 6006653 
    • БТ 6699969 
    • БТ 6935055 
    • БТ 6935003 
    • БТ 9369653 
    • ТБ 0333535 
    • ТБ 3630933 
    • ТБ 5063995
    • ТБ 6955993
    • ТБ 9053935
    • ТТ 6003969
    • ТТ 9909363
    • ТТ 9909366

    До слова, місяць тому в Україні ввели в обіг монети номіналом 5 гривень.

    Національний банк економіка валютні операції гроші гривня Україна
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