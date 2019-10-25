Від сьогодні в Україні використовується нова купюра гривні (фото)



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На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет одного із засновників і першого президента Української академії наук Володимира Вернадського

Нацбанк ввів банкноту номіналом 1000 гривень

25 жовтня 2019 року Національний банк України ввів в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень.

З п'ятниці 25 жовтня 2019 року нові банкноти стали обов’язковими для прийняття у якості платіжного засобу. Це найбільший номінал банкнот, які існують в Україні.

На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет одного із засновників і першого президента Української академії наук Володимира Вернадського, на зворотному - зображення будівлі президії Національної академії наук України.

НБУ планує випустити 5 млн банкнот номіналом в 1000 гривень. Розмір нової банкноти - 75 на 160 міліметрів, а основний колір - блакитний.

Останній раз НБУ вводив в обіг новий номінал 13 років тому - в 2006 році - банкноту номіналом 500 гривень.

Нагадаємо, з 1 жовтня монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути дійсним платіжним засобом в Україні.