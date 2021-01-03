Доплати до пенсій введуть уже в цьому році: кому і скільки будуть платити

Як проводитимуть підвищення пенсій в 2021 році

З 1 липня 2021 року буде введено додаткову виплату для тих пенсіонерів, які досягли віку 75 років. Вони зможуть претендувати на надбавку в 400 грн в місяць.

Про це йдеться в презентації Міністерства соціальної політики, яку розмістили на офіційному сайті відомства. Крім того, якщо пенсіонеру виповнилося 80 років і є 20 років стажу (для жінок) або 25 років стажу (для жінок), мінімальний розмір пенсії має становити 2600 грн.

Інфографіка Мінсоцполітики

Додамо, в Україні неофіційно працює кожен п'ятий. 20,6% працевлаштовано без офіційного оформлення, вони не платять внески до Пенсійного фонду і ризикують залишитися без виплати.

Так, вже в 2027-му для того, щоб вчасно отримати пенсію, потрібно буде мати щонайменше 35 років стажу. Всі, хто зараз працює неофіційно, ці вимоги виконати не зможуть.

За підрахунками Міністерства соціальної політики, всього близько 45% українців у віці 60 років не зможуть вийти на пенсію вчасно. Загалом в Україні працює 16 млн осіб. Кількість безробітних в економічно активному віці (від 15 до 70 років) становить 17 млн осіб.

Джерело: Обозреватель