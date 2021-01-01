Керівник Мінсоцполітики повідомила, скільки людей отримують пенсії в ОРДЛО

Для того, щоб оформити пенсію, людина повинна приїхати на підконтрольну Україні територію, – Лазебна

Україна постійно виплачує пенсії 660 тисячам пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

«Я за те, що люди, які заробили свою пенсію в Україні, мають її отримати. А для цього нам треба для них спростити або надати умови і можливості. Тому сьогодні, наприклад, на двох КПВВ у «Щасті» та «Золотому» будуть відкриті такі центри обслуговування, ми вже знаємо, що там будуть обов’язково присутні працівники Пенсійного фонду. Якщо навіть ця людина сьогодні не входить в число цих 660 тисяч пенсіонерів, яким ми нараховуємо пенсії, значить вона зможе прийти і оформити», – сказала Лазебна.

За словами міністра, у випадку, якщо людині виповнилося 60 років місяць чи три місяці тому, вона працювала і живе на нині окупованих територіях, то їй потрібно приїхати на підконтрольну Україні територію, зайти в пенсійний фонд і оформити пенсію.

«Це все залишається чинним, воно діє. Головне – щоб не були закриті пункти пропуску», – додала представниця уряду.

Як повідомлялося, з 1 січня зростуть виплати непрацюючим пенсіонерам.



