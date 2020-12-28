Накопичувальна пенсія стане обов'язковою: нововведення з 2021 року

Для яких категорій накопичувальна пенсія стане обов'язковою вже наступного року

З наступного року змінюється підхід до відрахувань до Пенсійного фонду підприємствами зі шкідливими умовами праці

В Україні діють перший і третій рівні пенсійної системи – це солідарна і добровільна накопичувальна.

Для яких категорій накопичувальна пенсія стане обов'язковою вже наступного року і коли пенсії в Україні стануть конкурентними – в програмі «Официальный разговор« на телеканалі «Дом» розповів радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

«Пенсія – це похідна заробітної плати. І у нас одні з найнижчих заробітних плат. Якщо ми не маємо заробітної плати – ми не маємо відрахувань до Пенсійного фонду. Це питання і рівня економіки, і тінізації. Велика частка зарплат – у тіні», – сказав Шамбір.

З наступного року змінюється підхід до відрахувань до Пенсійного фонду підприємствами зі шкідливими умовами праці. Їх перелік упорядковано Кабінетом міністрів. До них, наприклад, відносять гірничодобувну галузь, залізничну, чорну металургію, хімічне виробництво. Вони переходять на обов'язкову накопичувальну систему.

«Згідно із законодавством, підприємство повинне відшкодовувати Пенсійному фонду до досягнення пенсійного віку гроші для виплат, і відбувається ситуація, коли скорочується підприємство: замість 6 тисяч робочих – 300 осіб. Зрозуміло, що жодних економічних умов платити ці гроші немає. І виходить, що відшкодовувати ці пенсії доводиться за рахунок бюджету, тобто платників податків. І ми зараз поміняли цю систему. Внески будуть платити підприємства за той час, коли людина працює. А не потім відшкодовує, коли вже нема кому відшкодовувати», – розповів радник міністра.

«Підприємство знає, що йому потрібно або заплатити ці гроші, або покращувати умови праці, виводити ці шкідливі виробництва, витрачати гроші на охорону праці – тоді менше доведеться платити за цю людину і тоді менше людей буде у шкідливих умовах працювати. Це багатогранний підхід. Ми впливаємо на охорону праці, на здоров'я людей і навіть на тривалість життя», – підкреслив він.

Також Шамбір зазначив, що під час упровадження добровільної накопичувальної пенсії вивчили вади і недопрацюванння, а значить – зараз для введення обов'язкової більше досвіду.

Варто додати, що «Укрпошта» може припинити доставку пенсій з 1 січня.