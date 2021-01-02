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    Що буде з війною та пандемією? Астролог дала прогноз для України

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    <p>Астролог дала прогноз на рахунок пандемії коронавірусу в Україні</p> - Що буде з війною та пандемією? Астролог дала прогноз для України

    Астролог дала прогноз на рахунок пандемії коронавірусу в Україні

    Фото з відкритих джерел

    «Не варто побоюватися посилення конфлікту з Росією»

    Астролог Катерина Соляник в інтерв’ю «Главкому» розповіла, чи настане мир в Україні та коли закінчиться пандемія коронавірусу.

    За словами фахівчині, у 2021 році в Україні не відбудеться «економічного дива».

    «Економіка нашої країни продовжує летіти у прірву, і протягом 21-го року, у всякому разі, протягом його першої половини. Однак до дефолту не дійде. При такій тенденції цілком зрозуміло, що постраждають багато людей – не тільки найменш захищені верстви населення», – наголосила вона.

    Крім того, Соляник дала свій прогноз щодо того, коли закінчиться війна та настане мир в Україні.

    «Скажу так: не думаю, що варто побоюватися посилення конфлікту з Росією. У самої РФ немає ресурсів для цього. Однак і спокою у цьому плані теж не буде. І ще мені здається, що дуже багато залежатиме від подій всередині нашої країни, що будуть відбуватися протягом зими-весни. Від цього залежить, як саме реалізують свій вплив позиції планет у прогнозному гороскопі України на період з 24.08.2021 по 24.08.2022», – пояснює вона. Астрологиня навіть не виключила часткового звільнення територій.

    Також, Соляник дала прогноз на рахунок пандемії коронавірусу в Україні.

    «З астрологічної точки зору, ніякої унікальної небезпеки цей вірус взагалі не представляє. Він є лише інструментом політичних, соціальних і економічних маніпуляцій. Це стосується всіх країн, у тому числі і для України. Точно можу сказати, що буде знижуватися градус інтересу до цієї теми», – сказала вона.

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    Теги: економіка війна астрологія населення вірус
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