Що буде з війною та пандемією? Астролог дала прогноз для України

«Не варто побоюватися посилення конфлікту з Росією»

Астролог Катерина Соляник в інтерв’ю «Главкому» розповіла, чи настане мир в Україні та коли закінчиться пандемія коронавірусу.

За словами фахівчині, у 2021 році в Україні не відбудеться «економічного дива».

«Економіка нашої країни продовжує летіти у прірву, і протягом 21-го року, у всякому разі, протягом його першої половини. Однак до дефолту не дійде. При такій тенденції цілком зрозуміло, що постраждають багато людей – не тільки найменш захищені верстви населення», – наголосила вона.

Крім того, Соляник дала свій прогноз щодо того, коли закінчиться війна та настане мир в Україні.

«Скажу так: не думаю, що варто побоюватися посилення конфлікту з Росією. У самої РФ немає ресурсів для цього. Однак і спокою у цьому плані теж не буде. І ще мені здається, що дуже багато залежатиме від подій всередині нашої країни, що будуть відбуватися протягом зими-весни. Від цього залежить, як саме реалізують свій вплив позиції планет у прогнозному гороскопі України на період з 24.08.2021 по 24.08.2022», – пояснює вона. Астрологиня навіть не виключила часткового звільнення територій.

Також, Соляник дала прогноз на рахунок пандемії коронавірусу в Україні.

«З астрологічної точки зору, ніякої унікальної небезпеки цей вірус взагалі не представляє. Він є лише інструментом політичних, соціальних і економічних маніпуляцій. Це стосується всіх країн, у тому числі і для України. Точно можу сказати, що буде знижуватися градус інтересу до цієї теми», – сказала вона.