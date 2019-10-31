Дошки непошани: у Мукачеві на білбордах розмістять адреси боржників за комуналку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше таку практику застосували в Калуші, розмістивши по місту білборди з інформацією про найбільших боржників за комунальні послуги





Влада міста боротиметься з неплатниками комунальних послуг у новий спосіб

Адреси найбільших боржників Мукачева за водопостачання з'являться на білбордах. Про це на сесії Мукачівської міської ради в четвер, 31 жовтня, повідомив керівник «Мукачівводоканалу» Ігор Федорняк.

За його словами, наразі містяни заборгували за послуги з водопостачання та водовідведення понад 16 млн грн.

«За останній місяць, після оприлюднення цих боргів, більше 200 тис. грн було погашено. Втім чимало містян не відгукнулися на заклик підприємства розрахуватися за послуги», – зазначив чиновник.

Ігор Федорняк заявив, особи, які заборгували понад 50 тис. грн, найближчим часом побачать свої адреси на білбордах в мікрорайонах міста. Площини для оприлюднення інформації рекламні агенції погодилися надати безкоштовно.

У такий спосіб з боржниками вже боролися в Калуші, що на Івано-Франківщині. На вулицях міста розмістили декілька білбордів з інформацією про найбільших боржників за комунальні послуги. На білбордах з написом «Вами пишається громада міста» були вказані адреси калушан та суми, які вони заборгували за послуги комунальному підприємству.