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    В Ужгороді за чотири дні щеплення зробили 3,5 тисячі людей

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    В Ужгороді за чотири дні щеплення зробили 3,5 тисячі людей

    Попит на вакцинацію на Закарпатті зараз високий

    За чотири останні дні в Ужгороді вакцинувалося 3,5 тисячі людей, пункти щеплення працювали на вихідних.

    Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомила Єлизавета Біров, в.о. директора департаменту охорони здоров'я.

    «З четверга 24 жовтня по 27 жовтня в Ужгороді від дифтерії щепилося 3558 чоловік, з них 400 — студенти. Пункти щеплення працювали і в суботу, і в неділю. Кампанію з ревакцинації провели також і в ОДА: в медпункті адміністрації від дифтерії отримали щеплення 68 службовців, деякі прийшли зі своїми родинами», - повідомила Біров.

    З її слів, кампанію зі створення колективного імунітету проти дифтерії в області продовжать. Разом з тим вона підкреслила, що примусової вакцинації, зокрема, для студентів немає.

    Як зазначила заввідділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик, зараз на Закарпатті рекомендують робити щеплення діткам до року, з огляду на те, що первинний імунітет має велике значення.

    «Крім того, в групу ризику входять підлітки, віком від 16 років (охоплено тільки половина із запланованої кількості для щеплення) та дорослі (34% ревакцинованих). Крім того, що серед населення незначна увага приділяється ревакцинації, ситуація ускладнюється ще й тим, що значна кількість закарпатців постійно перебуває на роботі за кордоном. А за статистикою — саме дорослі переважно хворіють на дифтерію в Україні», - зазначила Тимчик.

    Зі слів Тимчик, у містах регіону пункти щеплень також працювали на вихідних. Попит на вакцинацію на Закарпатті зараз високий, каже епідеміолог.

    Як раніше повідомлялося, минулого тижня в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії. У лікарню потрапили 15 студентів Ужгородського нацуніверситету, інфікованих дифтерією.

    Згодом в Ужгород привезли 8000 доз вакцини проти дифтерії

    З п'ятниці, 25 жовтня, в Закарпатській області нових випадків дифтерії не зареєстровано. Ситуація стабілізувалася, інфекцію локалізовано. Про це 28 жовтня заявила Єлизавета Біров, в.о. директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА.

     

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