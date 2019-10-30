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    На кордоні під Ужгородом у черзі стоять вже близько тисячі вантажівок

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    Напружена ситуація на українсько-словацькому&nbsp;кордоні&nbsp;триває з 16 жовтня - На кордоні під Ужгородом у черзі стоять вже близько тисячі вантажівок
    Напружена ситуація на українсько-словацькому кордоні триває з 16 жовтня
    Фото: Mukachevo.net

    Черга вантажівок до пункту пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецке» за добу зросла вдвічі

    Черга вантажівок до пункту пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецке» у вівтрок ввечері зросла в два рази у порівнянні з попередньою добою.

    Про це повідомляє місцеве видання «Mukachevo.net».

    «Черга вантажівок до пункту пропуску зросла вдвічі та простяглась аж до Оноківців», - пише ЗМІ.

    У понеділок вранці ЗМІ повідомляли, що на кордоні зі Словаччиною зібралося 500 вантажівок. Черга тоді вже займала 10 км об'їзної дороги навколо Ужгорода.

    У Чопському прикордонзагоні ДПСУ пояснили, що напружена ситуація на українсько-словацькому кордоні триває з 16 жовтня. Перспектив щодо того, аби напруга зменшилася, наразі немає.

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