Доставка газу. На Буковині оператор мереж зазнав захмарних збитків за минулий рік

Тарифні збитки АТ «Чернівцігаз» за 2020 рік склали 210,4 млн грн

Різке зростання цін на газ, який АТ «Чернівцігаз» купує для технологічних потреб за тарифні кошти, призвело до отримання збитків за підсумками 2020 року. На початку 2021 року зростання цін на газ пришвидшилось, тому нові тарифи також не покривають всіх обґрунтованих витрат Оператора ГРМ. Така хронічна збитковість дестабілізує діяльність газорозподільної компанії, яка забезпечує газом 234 тис. клієнтів Чернівецької області.

АТ «Чернівцігаз» майже 40% від отриманих тарифних коштів направляє на закупівлю обсягів газу для технологічних потреб. Впродовж другого півріччя 2020 року ціна на газ зросла на 54%. В той час як в минулорічному тарифі на розподіл його вартість була на третину нижчою. Внаслідок суттєвої різниці в ціні газу та вартістю газу, закладеною в тарифі АТ «Чернівцігаз» компанія за підсумками 2020 року отримала збитки в сумі 210,4 млн грн.

Аналогічна ситуація склалася і з тарифами на розподіл встановленими на 2021 рік. У зв’язку з різким здорожчанням природного газу на ринку на початку року чинний з 1 січня 2021 року тариф на розподіл вже не покриває всіх економічно обґрунтованих витрат на придбання технологічного газу для АТ «Чернівцігаз».

Зокрема, в тарифі на розподіл на 2021 рік вартість технологічного газу встановлена на рівні 5 800 грн/тис куб м. За результатами ж торгів на європейському хабі TTF вартість січневого газу вже складає 9 650 грн/тис куб. м. АТ «Чернівцігаз» не змогло придбати газ на Українській енергетичній біржі. Компанія двічі, 29 та 30 грудня 2020 року, оголошувала торги з метою закупівлі технологічного газу, але так і не змогла придбати ресурс за передбачені в тарифі кошти.

В тексті Меморандуму з МВФ, що підписаний президентом та прем’єр-міністром, зазначено, що тарифи на розподіл мають покривати всі витрати Операторів ГРМ.

Наслідками невиконання Меморандуму з МВФ стануть зростання ризиків дестабілізації газопостачання споживачів області, розбалансування на рівні Операторів ГРМ та доведення підприємств галузі до дефолту вже у першому півріччі 2021 року.

Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2020 році підприємство протранспортувало близько 254,5 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.