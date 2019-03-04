ДТЕК Енерго заплатив податків утричі більше, ніж отримав прибуток



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Фото: dtek.com

У 2018 році компанія отримала прибуток від курсових різниць у 0,5 млрд грн проти збитку в 3,1 млрд грн в 2017 році

ДТЕК Енерго у січні-грудні 2018 року отримав чистий прибуток в 5,2 млрд грн. Нагадаємо, що прибуток компанії за 9 місяців 2018 року склав 3,4 млрд грн. Про це повідомляє медіа-центр компанії.

На показники компанії в порівнянні з минулим роком продовжує впливати відсутність збитків від втрати активів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях. Компанія консолідованої звітності за 2017 рік загальний збиток по НКТ оцінила в 4,4 млрд грн.

Зміцнення національної валюти позитивно відбилося на фінансових результатах. У 2018 році компанія отримала прибуток від курсових різниць у 0,5 млрд грн проти збитку в 3,1 млрд грн в 2017 році.

В 2018 році ДТЕК Енерго інвестував у модернізацію та розвиток виробництва близько 8 млрд грн, щоб реалізувати проекти, що сприяють енергетичної безпеки України. Компанія вкладає в розвиток української вуглевидобутку і переведення енергоблоків ТЕС під вітчизняне вугілля.

Крім того, ДТЕК Енерго виплатив 16 млрд грн податкових платежів – Державна фіскальна служба внесла підприємства ДТЕК Енерго в топ-100 найбільших платників податків України.

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