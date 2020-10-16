На Київщині енергетики протестували всюдиходи для ремонту електроліній



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Енергетики отримали дані про технічний стан 2 км ліній, розташованих у важкодоступній болотистій місцевості Фото: ДТЕК

ДТЕК тестував всюдиходи-амфібії для ремонту мережі у складних умовах

ДТЕК «Київські регіональні електромережі» протестував всюдиходи Sherp для обстеження високовольтних ліній у Київській області. В результаті тестового огляду енергетики отримали дані про технічний стан 2 км ліній, розташованих у важкодоступній болотистій місцевості Бориспільського району, за 1,5 години замість 12 годин. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«ДТЕК з партнерами Sherp і DroneUA тестував всюдиходи-амфібії для ремонту мережі в складних умовах. Для нашої роботи критично важливо дістатися до ліній швидко в момент аварії, особливо в важкодоступній місцевості або зимову пору року. В таких умовах звичайна техніка не справляється, а нам потрібно швидко повернути світло нашим клієнтам», – прокоментував генеральний директор ДТЕК «Київські регіональні електромережі» Віталія Шайда.

Під час тестового огляду на всюдиході ремонтна бригада компанії переміщалася між прольотами опор важкопрохідної болотистої ділянки і визначала стан електромережі. Одночасно дрони проводили верховий огляд лінії і в режимі реального часу за допомогою тепловізійного контролю визначали, чи є перегріви, які можуть спровокувати аварійне відключення.

Зазначається, що компанія обслуговує 46 тис. км електромережі в Київській області, вони забезпечують понад 1 млн клієнтів світлом. Вся інфраструктура вимагає регулярного огляду і обслуговування, щоб попередити можливі аварійні відключення.

«ДТЕК вивчає отриманий досвід під час пілотного проекту, щоб оцінити ефективність використання всюдиходів в роботі компанії у складних погодних умовах і болотистій місцевості», – говориться в повідомленні.