Через грозу у Києві цілий мікрорайон залишився без світла (оновлено)



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Через грозу відключились дві високовольтні лінії в Києві Фото ілюстративне

Аварійні бригади відновили електропостачання

Сьогодні, 7 жовтня, вранці через грозу та значний дощ відключились дві високовольтні лінії 35 кВ в Києві та області - лінія Святошино-Київ-Волинський ДТЕК Київські електромережі та лінія Боярка-Київ-Волинський ДТЕК Київські регіональні електромережі. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

Від цих ліній живляться 40 будинків житлового масиву Відрадний. Наразі вони залишилися без електроенергії.

Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Згодом в енергокомпанії повідомили, що електропостачання було повністю відновлено о 10:52.

Як повідомлялося, сьогодні вранці у Києві сильна злива, оголошено перший рівень небезпеки.

Через інтенсивні опади на дорогах столиці утворилися значні затори.

Гідрослужба комунальної корпорації «Київавтодору» чергує на місцях можливих підтоплень у зв’язку з інтенсивними опадами.