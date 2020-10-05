Київщина у п’ятірці лідерів зі встановлення домашніх сонячних електростанцій



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В Україні за шість місяців 2020 року домогосподарства встановили понад 25 тисяч сонячних електростанцій

Найбільше виробників «зеленої» енергії у Києво-Святошинському, Броварському і Бориспільському районах

Компанія ДТЕК «Київські регіональні електромережі» за шість місяців 2020 року підключила до мереж майже 300 домашніх сонячних електростанцій, що збільшило кількість таких СЕС в області до 2082. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Київська область входить до п’ятірки лідерів, де спостерігається найбільша кількість СЕС приватних домогосподарств.

За словами генерального директора ДТЕК «Київські регіональні електромережі» Віталія Шайди, найбільше виробників «зеленої» енергії у Києво-Святошинському районі – 344, Броварському – 263 та Бориспільському – 235.

«ДТЕК «Київські регіональні електромережі» забезпечує безперешкодний доступ до інфраструктури мереж для всіх клієнтів. З початку року компанія підключила 297 домашніх електростанцій. Це наш внесок у декарбонізацію української енергетики, збереження навколишнього середовища і формування екологічного майбутнього для нових поколінь», - зазначив він.

Всього в Україні за шість місяців 2020 року домогосподарства встановили понад 25 тисяч СЕС загальною потужністю 658 МВт. Крім Київської області, до в ТОП-5 лідерів за кількістю сонячних електростанцій також потрапили Дніпропетровська – 3398, Тернопільська – 2200, Івано-Франківська – 1900 та Закарпатська області – 1600.

Як підключити домашню сонячну електростанцію можна дізнатися на сайті ДТЕК «Київські регіональні електромережі».