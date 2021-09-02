Про найбільший позитив зустрічі Байдена і Зеленського

Іноді в політиці, як у коханні. Про головне «не говорять, а мовчать і зітхають...»

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Сегодня целый день во всех студиях журналисты и эксперты будут детально обсуждать - о чем говорили президенты Байден и Зеленский. Тем паче встреча продолжалась на час больше, чем планировали предварительно. Кроме выступлений глав государств все будут подробно анализировать совместное украино-американское заявление, которое обнародовали еще до окончания встречи.

Полагаю, за несколько дней будет проанализирована каждая сказанная фраза. Трактовки будут разные, что вполне естественно. А вот для меня самый большой позитив не в том, про что президенты сказали, а в том, о чем промолчали. Да, вот такой интересный момент, который привлек внимание. Иногда в политике, как в любви. О главном «не говорят, а молчат и вздыхают...»

Так вот – ни в выступлениях президентов, ни в совместном заявлении НИ СЛОВА про навязшие на зубах, как плохо проваренное мясо мертвой лошадки «Минские соглашения». Ни про их безальтернативность, ни про неуклонное выполнение. Это очень хороший сигнал для Украины. Потому что в российской трактовке злполучные «Минские соглашения» – приговор независимости. Напомнить, что там записано?

Амнистия боевикам. Превращение их в «народную милицию» с фактически независимыми от Киева (читай подконтрольными Москве) местной власти, прокуратуры и судов. Выборы до возвращения контроля над границей. Право региона на особое сотрудничество с РФ и право вето на внешнеполитические решения Верховной Рады. Вы серьезно? Украина никогда не примет этого. Независимо от фамилии президента. Несколько дней назад мы вспоминали погибших четверых нацгвардейцев под Верховной Радой, когда Порошенко тянул законопроект об Особом статусе Донбасса через Верховную Раду. Все – не нужно больше жертв в центре Киева, одного урока достаточно.

Берлин и Париж постоянно повторяют, как мантру, про безальтернативность «Минских соглашений», Вашингтон от этого ритуала отказался. Хотя тема российской агрессии и поддержки территориальной целостности Украины по словам обоих президентов была основной. Значит, Зеленский смог убедить Байдена в том, что «минские» – мина замедленного действия для Украины. И Байден вник в суть вопроса достаточно глубоко. Потому с «Минскими соглашениями» Зеленский и Байден обошлись справедливо – хорошего сказать нечего, значит ничего. Как гласит американская индейская поговорка: «Если лошадка сдохла – слезай». «минская лошадка» сдохла уже давно. Это понимают в Киеве (ритуальные фразы мы тоже умеем повторять без практического наполнения), теперь это понимают и в Вашингтоне. Но пренебрегают ритуальными фразами. Сильные могут себе позволить.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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