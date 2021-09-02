Експрезидент США назвав криптовалюту «катастрофою»

Дональд Трамп зазначив, що не є прихильником криптовалюти і сам не інвестує в біткоїни або його аналоги

Колишній глава Білого дому вважає, що вкладення в криптовалюту шкодять американській економіці

Колишній президент США Дональд Трамп назвав вкладення в криптовалюту «потенційною катастрофою». Своєю думкою з приводу віртуальних грошей він поділився в інтерв'ю Fox Business.

Трамп зазначив, що «не є прихильником» криптовалюти і сам не інвестує в біткоїни або його аналоги. «Мені подобається валюта США», – зізнався експрезидент в ефірі програми Varney & Co.

Він додав, що вкладення в криптовалюту «шкодять американській економіці», і закликав громадян тримати кошти в доларах. На думку Трампа, саме долар повинен стати «головною валютою світу», а криптовалюта «може виявитися фальшивкою».

Зазначимо, у червні Трамп назвав біткоїни «шахрайством», а ейфорію навколо криптовалюти – руйнівною для долара.

Натомість адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена, навпаки, підтримує криптобум. Голова комісії з цінних паперів і бірж Гері Генслер визнав необхідність регулювання торгівлі криптовалюти, інакше уряд США ризикує втратити довіру суспільства.

Нагадаємо, США завдають новий удар по криптовалюті. Трейдери обурені.

До слова, Лукашенко запропонував робітникам заводу з виробництва добрив майнити криптовалюту.

У серпні біткоїн вперше з весни підскочив вище $50 тис.