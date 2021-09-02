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    Економіка та фінанси

    Експрезидент США назвав криптовалюту «катастрофою»

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    Дональд Трамп зазначив, що не є прихильником криптовалюти і сам не інвестує в біткоїни або його аналоги - Експрезидент США назвав криптовалюту «катастрофою»

    Дональд Трамп зазначив, що не є прихильником криптовалюти і сам не інвестує в біткоїни або його аналоги

    Колаж з відкритих джерел

    Колишній глава Білого дому вважає, що вкладення в криптовалюту шкодять американській економіці

    Колишній президент США Дональд Трамп назвав вкладення в криптовалюту «потенційною катастрофою». Своєю думкою з приводу віртуальних грошей він поділився в інтерв'ю Fox Business.

    Трамп зазначив, що «не є прихильником» криптовалюти і сам не інвестує в біткоїни або його аналоги. «Мені подобається валюта США», – зізнався експрезидент в ефірі програми Varney & Co.

    Він додав, що вкладення в криптовалюту «шкодять американській економіці», і закликав громадян тримати кошти в доларах. На думку Трампа, саме долар повинен стати «головною валютою світу», а криптовалюта «може виявитися фальшивкою».

    Зазначимо, у червні Трамп назвав біткоїни «шахрайством», а ейфорію навколо криптовалюти – руйнівною для долара.

    Натомість адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена, навпаки, підтримує криптобум. Голова комісії з цінних паперів і бірж Гері Генслер визнав необхідність регулювання торгівлі криптовалюти, інакше уряд США ризикує втратити довіру суспільства.

    Нагадаємо, США завдають новий удар по криптовалюті. Трейдери обурені.

    До слова, Лукашенко запропонував робітникам заводу з виробництва добрив майнити криптовалюту.

    У серпні біткоїн вперше з весни підскочив вище $50 тис.

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    Теги: США валютні операції Дональд Трамп гроші фінанси Біткоїн криптовалюта
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    Експрезидент США назвав криптовалюту «катастрофою»