Київська влада спрямує 140 млн євро на модернізацію теплоенергетичного комплексу столиці

Спеціалісти «Київтеплоенерго» здійснять реконструкцію неефективних котелень, що також дозволить знизити викиди парникових газів.

У Києві в приміщенні ТЕЦ-5 очільники міста та КП «Київтеплоенерго» підписали кредитну угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку і договір гарантій. Тепер Київська влада спрямує 140 мільйонів євро кредитних коштів на модернізацію теплоенергетичного комплексу столиці. Про це повідомляє пресслужба КМДА

Проєкт принесе енергетиці міста сучасні технології й оновлення системи централізованого теплопостачання Києва, яка входить до трійки найбільших в Європі.

«Втілення програми допоможе підвищити енергоефективність та знизити споживання енергоресурсів – природного газу, електроенергії та води. Але головне – впровадження масштабних проєктів модернізації дозволить поліпшити якість і надійність послуг для киян», – наголосив мер столиці Віталій Кличко під час підписання угоди.

Встановлять на ТЕЦ-6 нові когенераційні установки, які за обсягами викидів в атмосферу відповідатимуть європейським стандартам.

Спеціалісти «Київтеплоенерго» здійснять реконструкцію неефективних котелень, що також дозволить знизити викиди парникових газів.

На ТЕЦ-5 планують встановити конденсаційний економайзер, що використовуватиме залишкову енергію димових газів (скидне тепло) для забезпечення опаленням столичних будинків.

Встановлять нову систему моніторингу та диспетчеризації (SCADA). Це єдина система контролю та збору даних, яка в режимі реального часу аналізуватиме та контролюватиме роботу усього енергокомплексу та відстежуватиме його виробничі показники.

Проєкт повністю відповідає політиці ЄС та заявленим кліматичним цілям України.

«Я дуже задоволений нашою співпрацею з містом Києвом. Особливо – в рамках втілення проєктів з модернізації інфраструктури. Я, як інженер за фахом, розумію, що одночасно модернізувати такий великий енергетичний комплекс, який за потужністю є третім в Європі, – практично неможливо. Але я впевнений, що втілення проєкту значно покращить якість надання послуг. Ми також будемо продовжувати нашу подальшу співпрацю в рамках інших проєктів. Це і «Зелене місто», завдяки якому місто закуповує новий громадський транспорт, і готові допомагати в будівництві метро на Троєщину», – заявив директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

«У 2018 році ми повернули теплоенергетичний комплекс Києва в управління міста. Це понад 2,7 тис. км тепломереж, дві потужних ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, сміттєспалювальний завод «Енергія, а також майже 200 станцій теплопостачання і котелень. Стан теплового господарства, яке ми отримали і яке багато років перебувало в управлінні приватної компанії – критичний. Це підтверджують висновки аудиту, який проводили міжнародні фахівці. Близько 80 відсотків тепломереж знаходяться в аварійному стані, більшість обладнання потребує заміни», – нагадав Кличко.

Він повідомив, що після повернення теплогосподарства в управління громади в місті вже замінили 270 км аварійних тепломереж, виконали капітальні ремонти енергоблоків на ТЕЦ. Розпочали технічне переоснащення сміттєспалювального заводу «Енергія», де сьогодні встановлюють систему хімічного очищення. Загальний обсяг інвестицій міста та коштів підприємства в модернізацію сягнув понад 1,5 млрд грн.

«Важливо, що в проєкти модернізації системи теплопостачання ми інвестуємо не тільки кошти бюджету, а й залучаємо кошти міжнародних фінансових компаній. Ми орієнтуємось на сучасні тенденції – енергоефективність, екологічність та високий рівень клієнторієнтованості. Дякую представникам ЄБРР, USAID, нашим шведським партнерам за співпрацю та допомогу у втіленні таких важливих проєктів», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на розробку проєкту реставрації столичного мосту Метро.

До слова, господарський суд міста Києва задовольнив позов комунального підприємства «Київтеплоенерго» до державного «Укренерго» про стягнення 76 млн грн заборгованості за куплену в електричну енергію з метою врегулювання небалансів.