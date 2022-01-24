ДТЕК першою серед компаній з України долучилася до ініціативи ВЕФ з управлінської звітності, – Тімченко

«В 2019 році ДТЕК першим в Україні прийняв і почав реалізацію ESG-стратегії»

Компанія ДТЕК долучилася до ініціативи Всесвітнього економічного форуму по створенню показників капіталізму зацікавлених сторін (Stakeholders Capitalism Metrics). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

«В 2019 році ДТЕК першим в Україні прийняв і почав реалізацію ESG-стратегії. Долучення до ініціативи показників капіталізму зацікавлених сторін – є важливим кроком для ДТЕК та закликом до української бізнес-спільноти приєднуватися до глобального тренду у сфері екологічної, соціальної та управлінської звітності», – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко за результатами круглого столу на віртуальній дискусії Davos Agenda 2022, організованому Всесвітнім економічним форумом.

Ініціатива метрик капіталізму зацікавлених сторін Світового економічного форуму, започаткована 20 січня та підтримана більше сотнею компаній і організацій у всьому світі, серед яких, окрім ДТЕК: Acciona, Chevron, Dell Technologies, Royal Dutch Shell, Enel, Eni, IBM Corporation, Nestle, Siemens AG, Sony, SAP, Schneider Electric, PayPal, та інші.

Робоча група при ініціативі визначила основний набір відповідних показників ESG і рекомендувала розкриття інформації, яку компанії повинні відображати в основних звітах на постійній основі. Ці показники капіталізму зацікавлених сторін є узгодженими з програмою ООН зі сталого розвитку.