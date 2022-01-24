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    ДТЕК придбав додатково чотири судна з вугіллям з США і Колумбії

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    Нові поставки з вугіллям із США прибудуть до України протягом лютого-березня - ДТЕК придбав додатково чотири судна з вугіллям з США і Колумбії
    Нові поставки з вугіллям із США прибудуть до України протягом лютого-березня
    фото: pxhere.com

    Холдинг Ахметова придбав додатково 310 тис. тонн американського вугілля для проходження опалювального сезону

    Компанія ДТЕК Ріната Ахметова придбала додатково 4 партії вугілля з США і Колумбії для стабільної роботи енергосистеми в опалювальний сезон.

    Про це повідомляє прес-служба ДТЕК Енерго.

    «Нові поставки з вугіллям із США та, походженням з Колумбії, прибудуть до України протягом лютого-березня. Таким чином, на сьогодні загальна кількість поставок компанією морем збільшена до 13 суден, а обсяг імпортного вугілля – до 858 тис. т», – повідомили в компанії.

    Станом на 24 січня ДТЕК поставив в Україну уже 9 суднових партій з вугіллям з Колумбії та США. Це дозволило збільшити запаси вугілля на ТЕС компанії до 548 тис. т.

    Загалом, у вересні–грудні 2021 року ДТЕК було імпортовано 880 тис. т вугілля. А загальні обсяги вже законтрактованого компанією імпортного палива перевищили 1,3 млн т.

    «Попри дефіцит палива і високі ціни на енергоносії на світових ринках, нам вдалося домовитися про нові суднові партії. Це додатковий запас міцності, особливо в розпал опалювального сезону і морозів, коли різко збільшується споживання електрики і теплова генерація несе додаткове навантаження», – зазначили в компанії.

    Теги: вугілля опалювальний сезон ДТЕК
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    ДТЕК придбав додатково чотири судна з вугіллям з США і Колумбії