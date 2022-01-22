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    Економіка та фінанси

    Уряд під тиском Заходу погасив борги перед виробниками «зеленої» електроенергії – Гочнаренко

    •  glavcom.ua
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    Влада намагалася вкрасти мільярди гривень із цільового європейського кредиту для виробників зеленої енергетики, стверджує Гончаренко - Уряд під тиском Заходу погасив борги перед виробниками «зеленої» електроенергії – Гочнаренко
    Влада намагалася вкрасти мільярди гривень із цільового європейського кредиту для виробників зеленої енергетики, стверджує Гончаренко
    фото: glavcom.ua

    Гроші були перераховані після безпрецедентного тиску з боку іноземних посольств, та фінансових установ

    Кабінет Міністрів і держпідприємство «Гарантований покупець» погасили борги перед всіма виробниками «зеленої» енергії на виконання зобов’язань перед іноземними банками та МВФ. Про це повідомив народний депутат, голова міжфракційного об’єднання «Чиста енергія – здорове довкілля» Олексій Гончаренко.

    «Після двох місяців боротьби, ми не дозволили вкрасти мільярди, які спрямували європейці українськім зеленим електростанціям. Вчора останні 2,7 млрд грн, які протизаконно утримувались в ДП «Гарантований покупець» за таємним наказом Офісу президента та Кабінету Міністрів, були спрямовані за встановленим європейськими кредиторами адресатом», – повідомив нардеп.

    Він наголосив, що гроші були перераховані після безпрецедентного тиску з боку іноземних посольств, та фінансових установ.

    «Зокрема протизаконне утримання цих коштів протягом понад 2 місяців протирічило умовам меморандуму з МВФ та обов’язкам взятим перед кредиторами Україною. Наше МФО першими викрило намагання приховати ці гроші та не дозволило використати їх не за призначенням в корупційних цілях», – підсумував Гончаренко.

    Нагадаємо, 15 листопада 2021 року уряд заблокував виплату боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел з коштів європейських «зелених» облігацій.

    Згодом кошти отримали всі виробники, крім компанії ДТЕК ВДЕ.

    Компанія ініціювала кримінальне розслідування в Великобританії через махінації посадових осіб українського уряду з розподілом коштів цільових єврооблігацій.

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    Теги: МВФ депутат гроші Олексій Гончаренко розслідування Україна ДТЕК уряд
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    Уряд під тиском Заходу погасив борги перед виробниками «зеленої» електроенергії – Гочнаренко