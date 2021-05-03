Економіст дав прогноз курсу долара до кінця року

Можливі певні коливання в бік підвищення курсу

В Україні курс гривні до долара влітку буде зміцнюватися, до кінця року також не варто очікувати значних коливань американської валюти.

Такий прогноз озвучив економіст Григорій Кукуруза.

«До кінця травня курс долара вийде на рівень 27,5-27,6 грн. Гривня буде посилюватись. До кінця літа курс буде 27,2-27,3 грн за долар. Цьому значно сприяє і ослаблення самого долара США до євро, до юаня. Гривня посилюється – це очевидний тренд. Взагалі ситуація в світі на сировинних ринках достатньо сприятлива для України, тому що не відбувається традиційного дефіциту торгового балансу. Кордони залишаються закритими, українці не вивозять традиційні 3-5 млрд доларів, як вони звикли, на туризм», – пояснив економіст.

Щодо ситуації наприкінці року, Кукурудза заявив, що буде «оптимістичним, що ми залишимось на рівні 27,0-27,5 грн за долар».

«Можливі певні коливання в бік підвищення курсу за рахунок того, що є певна бюджетна заборгованість, яка накопичується протягом усього року, зокрема перед компаніями-нерезидентами», – додав він.

Раніше фінансисти дали прогноз курсу долара на травень.

Джерело: Україна24