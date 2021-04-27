Столичні оперативники викрили фіктивні пункти обміну валют (фото, відео)

Правоохоронці встановили причетність зловмисників до чотирьох злочинів на території Києва

Столичні правоохоронці викрили злочинну групу осіб, яка спеціалізувалася на шахрайстві з обміном валют. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У рамках реалізації матеріалів кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 ( Шахрайство) Кримінального кодексу України, працівники управління карного розшуку столичного главку поліції за підтримки оперативних служб і силової підтримки спецпідрозділу КОРД та під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури встановили та затримали організовану групу осіб, яка обґрунтовано підозрюється у шахрайстві з обміном іноземної валюти в особливо великих розмірах.

Між зловмисниками були розподілені ролі. Зокрема двоє з них займалися організаційними питаннями – орендою приміщень та облаштуванням їх під пункти обміну валют. Ще один із фігурантів виконував роль касира, а інший – охоронця. Коли клієнти передавали гроші для обміну, касир виходив через чорний вихід зі спільниками тікав з місця злочину.

Шахраїв поліцейські затримали під час вчинення злочину на вулиці Шовковичній у Печерському районі столиці, де у фіктивному обміннику подільники заволоділи грошима киянина у сумі $68,4 тис. Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Серед них раніше судимий уродженець Чернігова, 1992 року народження, 27-річний уродженець Харківщини, раніше судимий уродженець Рівненської області, 1987 року народження, та киянин, 1987 року народження.

Правоохоронці встановили причетність затриманих до ряду аналогічних злочинів на території столиці. Вирішується витання щодо оголошення фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.