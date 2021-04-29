Що буде з курсом долара після травневих свят: прогноз експерта

Експерт прогнозує курс на рівні 28,00 - 28,70 гривні за долар

Після травневих свят курс американського долара в Україні дещо зросте. Це пов'язано з тим, що після святкувань економічне життя відновиться і попит на американську валюту знову підвищиться. Про це розповів економічний експерт Олександр Хмелевський, пише «РБК-Україна».

На думку фахівця, після свят багато регіонів України вийдуть з «червоної» карантинної зони. У зв'язку з цим в країні знову відновиться економічне життя, а разом з цим відновиться попит на іноземну валюту. Також не варто забувати про девальвацію гривні.

Хмелевський прогнозує курс на рівні 28,00 - 28,70 гривні за долар.

«Після травневих свят практично всі регіони України вийдуть з червоної зони карантину. Економічне життя активізується. Відповідно зросте попит на іноземну валюту і відновиться девальвація гривні. До кінця травня курс гривні буде перебувати на рівні 28,00 - 28,70 за долар», – розповів експерт.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

Нагадаємо, Національний банк України на 29 квітня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,78 гривень за долар. Офіційний курс долара зростає після зниження протягом трьох днів поспіль.

Раніше фінансисти розповіли, куди піде курс долара до травневих свят.

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