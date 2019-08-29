Екс-глава НКРЕКП розвінчав брехню і маніпуляції Коломойського



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Ігор Коломойський Фото: Наталія Кравчук, Новое время

Вовк нарахував майже десяток неправдивих тверджень олігарха, що стосуються ринку електроенергії, зокрема за обсягом виробленої електроенергії і структурі її виробництва

Ігор Коломойський не розуміє основ роботи старої моделі ринку електроенергії і свідомо маніпулює цифрами. Про це написав екс-глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці у Facebook, коментуючи заяви олігарха в інтерв'ю «Цензор.нет».

Екс-глава НКРЕКП нарахував майже десяток неправдивих тверджень олігарха, що стосуються ринку електроенергії, зокрема за обсягом виробленої електроенергії і структурі її виробництва.

«Коломойський: «Україна виробляє 180 мільярдів кіловат-годин на рік». Неправда: близько 160 мільярдів квт.ч. згідно прогнозних балансів за 2018 і 2019 рік.

Коломойський: «50% виробляє атомна енергетика». Неправда: 53% згідно балансу на 2019 рік. І це дуже важливо, тому що е / е вироблена АЕС суттєво дешевше.

Коломойський: «40% виробляє теплова». Неправда: 30% частка ТЕС згідно балансу на 2019 рік.

Коломойський: «У Ахметова 70-80% теплової генерації в руках, і при цьому його не визнають монополістом! У нього під контролем вироблення приблизно 50 мільярдів кіловат-годин». Неправда: вся вироблення ТЕС 48 млрд. КВт.год згідно балансу на 2019 рік», - написав Вовк.

За його словами, олігарх маніпулює цифрами, стверджуючи, що держава купувала у ТЕС електроенергію дорожче оптових цін - по 1,9-2,00 гривні за кіловат-годину. Насправді ж річний тариф ТЕС ніколи не складав 1.9-2.0 грн / кВт.год.

«Оптова ціна дорівнює середньозваженій ціні всієї генерації в старій моделі, тому порівнювати з нею все одно, що порівнювати ціну борщу за літр проти ціни картоплі за кг», - підкреслив Вовк.

Також, за словами Вовка, олігарх привів неправдиві дані щодо зміни оптової ціни електроенергії до і після введення формули «Роттердам+».

«Коломойський: «Оптова ціна з початку дії «Роттердам+» і по червень 2018 року коливалася від 1 гривні до 1,618 гривні». Неправда: річна ОРЦ від 1,31 грн в 2016 до 1.67 грн ОРЦ в 2019! Нижній рівень промах на 30%», - повідомив Вовк.

Нагадаємо, раніше екс-глава НКРЕКП Дмитро Вовк повідомив, що за час дії формули «Роттердам+» зарплати шахтарів виросли більш ніж в два рази.

Енергоексперти висловлювали думку, що перехід до формульного ціноутворення, заснованого на імпортному паритеті, вивів вугледобувну галузь з кризи і встановив справедливу ціну на вугілля.