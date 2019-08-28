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    Економіка та фінанси

    НАБУ діє в інтересах Коломойського, - Кушнірук

    • Розсилка
    НАБУ діє в інтересах Коломойського, - Кушнірук

    Низка енергоекспертів вважають, що справа НАБУ щодо «Роттердам+» не має судової перспективи

    Правоохоронні органи виконують забаганки олігарха Коломойського та не реагують на зловживання в державній компанії «Центренерго». Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук в ефірі телеканалу «Еспресо».

    «НАБУ та ДБР стають виконавцями Коломойського, справи, що вони розглядають, підв’язані під його інтереси. Вони роблять ці послуги», - заявив Кушнірук.

    Експерт зазначив, що на оприлюднену ЗМІ інформацію щодо купівлі державною компанією «Центренерго» (перебуває під контролем І.Коломойскьго) російського вугілля у фірми-одноденки, правоохоронні органи не реагують через те, що ця компанія пов’язана з Ігорем Коломойським. А також звернув увагу, що «Центренерго» купує вугілля на 40% дорожче, ніж воно б коштувало за формулою «Роттердам+», яку лобісти олігарха критикують, а правоохоронні органи завели щодо неї кримінальну справу.

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    «Державна компанія уклала угоду з Росією. За Порошенка такого не було. Ця компанія пов’язана з Коломойським. Ми бачимо як реалізовуються інтереси Коломойського. Епоха бідності для однієї людини завершилась. Питання ціни вугілля, підтвердження немає, але всі захопились Роттердам+ розслідувати. Ця компанія закуповує вугілля за 2500, а це на 40% більше ніж навіть Роттердам+. Якщо це так, то це фактично електроенергія є збиткова, бо її не можуть продати. Її продають дешевше, аніж собівартість вугілля», - зазначив Кушнірук.

    Нагадаємо, раніше колишній міністр палива і енергетики Іван Плачков заявив, що формула «Роттердам+» дає найнижчу ціну вугілля на сьогодні.

    Низка енергоекспертів вважають, що справа НАБУ щодо «Роттердам+» не має судової перспективи, та наголошують, що введення формульного ціноутворення було абсолютно економічно виправдано в умовах дефіциту в Україні вугілля.

    24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу «Роттердам +». 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі «Роттердам+». Відносоно кожного з шести осіб суд відмовив НАБУ у клопотанні про взяття під варту.

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