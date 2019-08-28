Введення формули «Роттердам+» було вірним рішенням для України, - Ріккетс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генеральний секретар Європейської асоціації вугілля та лігніту EURACOAL Брайан Ріккетс

Глава EURACOAL зазначив, що введення в Україні «Роттердам+» дозволило енергосистемі безперебійно працювати і врятував від краху вугільну галузь

Введення імпортного паритету при ціноутворенні на вугілля було єдино вірним рішенням для України, прив'язка до індексу API - абсолютно коректна. Про це заявив генеральний секретар Європейської асоціації вугілля та лігніту EURACOAL Брайан Ріккетс в інтерв'ю інтернет-виданню delo.ua.

«Вибір API 2 виправданий ... Індексом, прийнятим на європейському ринку вугілля, був API2. API означає Індекс Всіх Публікацій, а API2 - це середнє значення щоденних оцінок цін IHS McCloskey Coal і Argus Media для вугілля стандартної якості для доставки в певні (швидкі) терміни в північно-західну Європу», - пояснив Ріккетс.

Глава EURACOAL зазначив, що введення в Україні формули «Роттердам+», заснованої на імпортному паритеті, дозволило накопичувати необхідні обсяги вугілля і забезпечило передбачуваність цін, що, в свою чергу, дозволило енергосистемі безперебійно працювати і врятував від краху вугільну галузь.

«Зазначена методологія ціноутворення забезпечила деяку короткострокову передбачуваність. В цілому індексація цін призвела до такого стану цін на термінові контракти, які дають можливість хеджувати ризики. Прозорість графіка цін на термінові контракти дає покупцям і продавцям певну ступінь впевненості в майбутніх цінах», - заявив Ріккетс.

Нагадаємо, раніше голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявляв, що державні шахти з моменту прийняття формули «Роттердам+» отримали додатково понад 10 млрд. Гривень.

Екс-міністр палива і енергетики Іван Плачков висловив думку, що введення формули «Роттердам+» дозволило забути про віялові відключення електроенергії в країні і ручному регулюванні цін на вугілля.

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула «Роттердам+») затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули «Роттердам+» припинилася.