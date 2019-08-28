З переходом Центренерго під контроль Коломойського відновилась торгівля на крові з РФ, - експерт



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Фото: facebook.com/DmytroVovnianko

На думку Вовнянко, про це свідчать поставки вугілля з Росії та, вірогідно, окупованих територій

Після нещадного переходу державної компанії Центренерго під контроль олігарха Ігоря Коломойського було відновлено «торгівлю на крові», про що свідчать поставки вугілля з Росії та, вірогідно, окупованих територій. Про це пише відомий журналіст та блогер Дмитро Вовнянко на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Те, що вугілля на «Центренерго» запросто можуть возити навіть не з РФ, а з шахт розташованих на окупованих теренах. А це – та сама торгівля на крові. Нині відновлюється все те саме, тільки в гіршому варіанті (до блокади шахти розташовані були в ОРДЛО, але перереєстровані на контрольованій території і податки платили в бюджет України)».

Як пише автор, нещодавно у «Центренерго» змінили генерального директора – ним став Віталій Потапенко, директором з матеріально-технічного забезпечення зробили людину Коломойського. «І от відтоді «Центренерго» почала масово укладати контракти на поставку електроенергії підприємствам Коломойського. Сам Коломойський це пояснює низькою ціною «Центренерго» після запуску ринку електроенергії. Дозволю собі припустити – електроенергія для його підприємств там справді низька як ніде», - пише автор.

Експерт наголошує, що, не дивлячись на наявність таких схем, ані НАБУ, ані інші силові структури не починають жодних розслідувань. «Не цікавить явне завдання шкоди державі також Ситника з НАБУ. Не звертає уваги на все це й представник президента у Кабміні і знатний борець з «Роттердам+» Андрій Герус. Навіть тоді, коли в ОПУ на засіданнях ідуть розмови про те що «Роттердам+» - найбільш вигідна для країни схема із закупівлі вугілля, всі вони продовжують боротися з «Роттердамом+». Хіба ж то корупція – «Центренерго» розкрасти за участі росіян за ціною значно вищою ніж роттердамська?», - пише Вовнянко.

Нагадаємо, державний оператор ТЕС компанія Центренерго підписала договір на поставку вугілля з ТОВ «Нафта Форс», засновник та директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи «Приват». Копія договору на поставку вугілля оприлюднена одразу декількома ЗМІ, цей факт поставок побічно підтверджує Незалежна профспілка гірників України.

ТОВ «Нафта Форс» зареєстровано у серпні 2018 року в Борисполі. Єдиний засновник і директор - Павло Алєксєєнко. Людина з таким же ПІБ і адресою прописки аж до номера квартири значиться засновником ТОВ «Маріо Груп». ТОВ «Маріо Груп» в 2018 р управляло столичної АЗС ANP по бульвару Дружби народів, 42, про що свідчать рішення Печерського райсуду Києва. «Маріо Груп» в 2017-2018 рр. брало участь в державних тендерах, продаючи талони «Авіас» через мережу АЗС «Привату».