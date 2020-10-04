Ексглава СБУ: Приватні «експерти» НАБУ підривають довіру до державних судових експертиз



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Ваалентин Наливайченко: «Виявляється НАБУ, яке покликане захищати суспільні інтереси, вдається до маніпуляцій і відкритого порушення закону...»

Наливайченко: НАБУ вирішило протиставити комплексній експертизі СБУ довідку від приватного експерта

Національне антикорупційне бюро хоче підірвати довіру до провідних українських експертних інститутів, включаючи спеціалізований інститут Служби безпеки України, задля того аби виправдатися за 3,5 роки безпідставного розслідування формули «Роттердам+»

Про це заявив екс-голова Служби безпеки України, народний депутат Валентин Наливайченко.

«НАБУ вирішило протиставити комплексній експертизі СБУ довідку від приватного експерта, який останні роки тільки тим і займався, що обслуговував інтереси НАБУ і отримав за це з державного бюджету 520 тис. гривень», - заявив колишній голова СБУ на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, НАБУ пропонує повірити в те, що їхній приватний експерт має більше компетенції, ніж всі державні експертні установи включно зі спеціалізованим інститутом СБУ, які раніше підтвердили відсутність збитків від дії формули «Роттердам+».

Більше того, сама приватна експертиза, за інформацією нардепа, проведена в порушення закону, вже після того, як справа була офіційно закрита.

«Виявляється НАБУ, яке покликане захищати суспільні інтереси, вдається до маніпуляцій і відкритого порушення закону задля того, аби задовільнити дрібні політичні амбіції. Неприпустимо, коли правоохоронці, переслідуючи свої власні інтереси, ставлять під удар всю правоохоронну систему і довіру до неї громадян», - наголосив Наливайченко.

Нагадаємо, 2 жовтня, через місяць після закриття справи «Роттердам+», представники НАБУ заявили про начебто наявність висновку приватного експерта Ірини Педь, яка підтвердила заявлену НАБУ цифру «збитків» 39,9 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що приватний експерт Ірина Педь в 2019-2020 р отримала від НАБУ понад 520 тис. Грн за надання деяких послуг експерта. Вона стала найбільшим підрядником НАБУ для проведення експертиз.

Справу «Роттердам+» закрито 27 серпня 2020 року через відсутність в ньому складу злочину. За 3,5 року детективи НАБУ не змогли знайти жодних доказів шкоди від формули.

4 державних науково-дослідних інститути, 10 українських і міжнародних експертних установ підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули «Роттердам+».

11 серпня 2020 р відсутність будь-яких збитків від формули підтвердила фінальна комплексна експертиза СБУ, після чого прокурор і постановив закрити справу.

Це рішення прокурора підтвердив Офіс Генерального прокурора, а також Вищий антикорупційний суд, який 24 вересня визнав рішення про закриття справи повністю законним і обґрунтованим.