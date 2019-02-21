НАБУ знайшло прояви української корупції у 65 країнах світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найчастіше детективам доводиться звертатися по допомогу до правоохоронців Латвії, Кіпру, Великої Британії, Німеччини та Швейцарії

Майже півтисячі запитів про міжнародну правову допомогу надіслало Національне антикорупційне бюро України до компетентних органів інших держав. Із них лише у ІІ півріччі 2018-го — 118, із яких на 52 надана відповідь. Мета запитів − з’ясувати обставини вчинення корупційних злочинів, в результаті яких завдано шкоди інтересам України. Про це йдеться у повідомленні на сайті НАБУ.

Потреба у міжнародній комунікації викликана тим, що більшість корупційних схем, насамперед пов’язаних із діяльністю державних підприємств та реалізацією національних проектів, передбачає участь компаній, що зареєстровані за кордоном. Зазвичай ці компанії виконують роль посередників, які залишають у себе левову частку доходів державних компаній. У подальшому організатори схем легалізують ці кошти та витрачають їх на власні потреби, в тому числі для фінансування політичних проектів. Ці деталі детективи НАБУ з’ясовують під час досудових розслідувань.

Прикладами кримінальних проваджень Національного бюро, розслідування яких привело детективів за кордон, є: заволодіння 247 млн грн ДП «АМПУ», завдання 12,87 млн дол. США збитків ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», завдання 60,5 млн дол. США збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація». НАБУ і САП попередньо підрахували, що через корупцію, в якій задіяно іноземних контрагентів, державним інтересам завдано збитки на суму близько 7 млрд грн. Такі дані наводяться у Звіті про діяльність НАБУ за ІІ півріччя 2018 року.

Інфографіка: nabu.gov.ua

Українська корупція залишила слід у 65 країнах світу. Найчастіше детективам доводиться звертатися по допомогу до правоохоронців Латвії, Кіпру, Великої Британії, Німеччини та Швейцарії. Зі свого боку Національне бюро також намагається оперативно реагувати на запити, отримані від закордонних колег: 90% із них виконані.

Нагадуємо, 8 лютого 2019 року Директор Національного бюро презентував Звіт про діяльність НАБУ за ІІ півріччя 2018 року. За звітний період про підозру повідомлено 44 особам, стосовно дій 61 особи розслідування завершено, до суду скеровано 28 справ.