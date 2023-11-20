Ексголова Ради НБУ пояснив переваги великої кількості державних банків

Державні банки, включно з Приватбанком, становлять понад половину активів сектору за чистими активами та в коштах населення

Данилишин: «Концепція виключно недержавного банківського сектору є застарілою і відноситься до періоду 90-х років минулого сторіччя»

Частка держави в банківській системі, попри численні зауваження, не є проблемою для української економіки, а швидше навпаки – перевагою. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр та ексголова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

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Державні банки, включно з Приватбанком, становлять понад половину активів сектору за чистими активами та в коштах населення. Давно лунають зауваження, що це не є нормою, однак ексглава Ради НБУ навпаки вважає це перевагою української економіки.

«Сьогоднішні геополітичні та екологічні виклики, проблеми інклюзивного розвитку та протидії епідеміям – всі ці проблеми потребують централізованих механізмів управління фінансовими потоками, які легше координувати через державні банки», – пояснив Данилишин.

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За його словами, це стосується не лише України. Нині ця проблема має глобальний контекст. До прикладу, недавно в Сингапурі завершився міжнародний економічний форум Bloomberg New Economy Forum, де, зокрема, обговорювалося питання ролі держави та державних банків у фінансуванні проєктів сталого розвитку. Учасники погодилися з тим, що первинні інвестиції, здійснені державою, в майбутньому заохочують приватний сектор до нових інвестицій у сталий розвиток, забезпечуючи мультиплікування державних інвестицій і досягнення синергійного ефекту.

«Концепція виключно недержавного банківського сектору є застарілою і відноситься до періоду 90-х років минулого сторіччя. Існує ряд досліджень Світового банку, де доводиться, що під час глобальної фінансової кризи 2008 року поведінка недержавних банків була проциклічною, що завадило ефективній реалізації антикризових заходів. Власне тодішні проблеми призвели до того, що згодом у ряді європейських країн почали виникати державні банки розвитку та інші форми участі держави в банківському секторі. Наприклад, в нинішній Польщі частка державних банків на ринку кредитування становить близько 25%», – зазначив ексміністр.

Фінансова криза 2008 року розпочалася в іпотечному сегменті США, продовжилася банкрутством великих американських фінансових компаній та набула глобального масштабу. Її наслідком стало банкрутство декількох європейських банків, падіння біржових індексів та вартості акцій та товарів по всьому світу. Світом прокотилася хвиля падіння державних доходів, скорочення бізнесу і зростання безробіття.

За словами Данилишина, в Україні станом на вересень держбанки займають 52% в обсязі виданих кредитів, при цьому на них припадає лише 38% вільної ліквідності банківської системи.

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«Тож зараз не доводиться говорити про макроекономічну неефективність державного банківського сектора, принаймні у порівнянні з недержавним. Коли настане мирний час, тоді буде доречно повернутися до питання роздержавлення та приватизації банків, якщо це буде необхідно з точки зору ефективності фінансового посередництва. Але зараз це питання точно не на часі», – зауважив ексочільник Ради НБУ.

Нагадаємо, що на думку Данилишина, через постійні урізання повноважень Раді Нацбанку вона перетворилася на «декоративний орган», через що НБУ став повністю безконтрольним.