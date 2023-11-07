Глави світових банків попередили про можливу кризу

Серед причин називаються війна в Україні, конфлікт в Ізраїлі та напруга між США та Китаєм

В глобальній економіці можуть виникнути серйозні проблеми

Глави провідних світових банків стурбовані тим, що через зростаючу геополітичну невизначеність може виникнути криза фінансового сектору. Про це пише Reuters.

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За словами Джеймса Гормана, голови та головного виконавчого директора Morgan Stanley, тригером наступної глобальної фінансової кризи може стати геополітичний чи політичний простір. Він був серед топ-менеджерів міжнародних компаній, які виступали на Інвестиційному саміті глобальних фінансових лідерів, організованому Валютно-кредитним управлінням Гонконгу.

«Проблеми демократії в деяких країнах світу абсолютно очевидні», – зазначив Горман.

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Генеральний директор Deutsche Bank Крістіан Севінг заявив, що ринки значною мірою стійкі перед глобальними подіями, але ризик нових подій становить загрозу для затишшя.

«Мій найбільший страх полягає в тому, що ще одна геополітична ескалація – і це може статися досить швидко – і ринки в якийсь момент фактично втратять спокій, і тоді на ринку станеться подія», – наголосив Севінг.

Ці заяви пролунали на тлі того, що конфлікт між Ізраїлем і Сектором Газа додає невизначеності глобальним економічним перспективам. В той самий час війна між Україною та РФ затягується, а між Китаєм і США продовжує зростати напруженість, незважаючи на зусилля зі зближення лідерів двох наддержав.

Нагадаємо, у доопрацьованому проєкті Держбюджету-2024 змінено прогнозований курс долара на наступний рік. Так, замість 41,4 грн/$, який закладався у первісному варіанті, його зменшили до 40,7 грн/$. Тобто, уряд прогнозує, що девальвація гривні буде нижчою, ніж раніше передбачалося.