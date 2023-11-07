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Глави світових банків попередили про можливу кризу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Глави світових банків попередили про можливу кризу
Серед причин називаються війна в Україні, конфлікт в Ізраїлі та напруга між США та Китаєм
фото з відкритих джерел

В глобальній економіці можуть виникнути серйозні проблеми

Глави провідних світових банків стурбовані тим, що через зростаючу геополітичну невизначеність може виникнути криза фінансового сектору. Про це пише Reuters.

За словами Джеймса Гормана, голови та головного виконавчого директора Morgan Stanley, тригером наступної глобальної фінансової кризи може стати геополітичний чи політичний простір. Він був серед топ-менеджерів міжнародних компаній, які виступали на Інвестиційному саміті глобальних фінансових лідерів, організованому Валютно-кредитним управлінням Гонконгу.

«Проблеми демократії в деяких країнах світу абсолютно очевидні», – зазначив Горман.

Генеральний директор Deutsche Bank Крістіан Севінг заявив, що ринки значною мірою стійкі перед глобальними подіями, але ризик нових подій становить загрозу для затишшя.

«Мій найбільший страх полягає в тому, що ще одна геополітична ескалація – і це може статися досить швидко – і ринки в якийсь момент фактично втратять спокій, і тоді на ринку станеться подія», – наголосив Севінг.

Ці заяви пролунали на тлі того, що конфлікт між Ізраїлем і Сектором Газа додає невизначеності глобальним економічним перспективам. В той самий час війна між Україною та РФ затягується, а між Китаєм і США продовжує зростати напруженість, незважаючи на зусилля зі зближення лідерів двох наддержав.

Нагадаємо, у доопрацьованому проєкті Держбюджету-2024 змінено прогнозований курс долара на наступний рік. Так, замість 41,4 грн/$, який закладався у первісному варіанті, його зменшили до 40,7 грн/$. Тобто, уряд прогнозує, що девальвація гривні буде нижчою, ніж раніше передбачалося.

Теги: війна криза банк

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