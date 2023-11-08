Який бізнес найоптимістичніше дивиться у майбутнє України. Дослідження НБУ

Індекс очікувань ділової активності у жовтні знизився

Керівники підприємств торгівлі мають найоптимістичніші очікування з-поміж інших видів економічної діяльності. Торгівля завдяки сталому внутрішньому попиту, сповільненню інфляції та достатній пропозиції товарів, позитивно оцінює перспективи свого розвитку. Про очікування бізнесу з посиланням на дослідження Нацбанку повідомив ексміністр економіки та ексголова Ради Нацбанку Богдан Данилишин в огляді про ситуацію в економіці та на фінансових ринках України станом на початок листопада.

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За результатами чергового опитування підприємств України, проведеного Національним банком, індекс очікувань ділової активності у жовтні знизився нижче рівноважного рівня (до 49.6 порівняно із 50.1 у вересні). Основними факторами впливу на погіршення очікувань бізнесу стали збереження значних безпекових ризиків, руйнування виробничих потужностей окремих підприємств, логістичні обмеження експортерів, звуження інвестиційного попиту, відновлення зростання цін на пальне, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів.

Данилишин зауважив, що підприємства сфери послуг у жовтні вкотре негативно оцінили результати своєї діяльності, зважаючи на подальше здорожчання пального, проблеми з логістикою та слабкий попит (індекс становив 47.2 порівняно із 47.9 у вересні). Респонденти цього сектору зберегли негативні очікування щодо обсягу нових замовлень, обсягів послуг у процесі виконання, а також, на відміну від попереднього місяця, очікують зменшення обсягу наданих послуг.

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Та все ж непогані перспективи є у підприємств торгівлі – очікується збільшення товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу. Проте навіть у цьому сегменті підприємства песимістично налаштовані щодо загальної чисельності працівників, підкреслив Данилишин.

До слова, респонденти з промислового сектору другий місяць поспіль не прогнозують змін своєї ділової активності (індекс зберігається на рівні 50), проте позитивно налаштовані щодо обсягів виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, а також щодо запасів сировини та матеріалів.

Зауважимо, зменшенню безпекових ризиків для бізнесу має сприяти реалізації ЄБРР пілотного проєкту страхування від воєнних ризиків в Україні, до якого нещодавно долучилася Велика Британія. Відповідну заяву про наміри підписано між Урядом Великобританії та ЄБРР 31 жовтня 2023 року. Проєкт ЄБРР передбачає створення нового фонду, який сприятиме розвитку міжнародного ринку перестрахування та страхування майна та торговельних ризиків, включаючи страхування товарів у дорозі або на складах.

Нагадаємо, Комітет Ради схвалив законопроєкт про відновлення податкових перевірок з 1 грудня. Мораторій на перевірки ФОП першої та другої груп буде збережено до грудня 2024 року.