Ексміністр енергетики звернувся до уряду: необхідно вводити графіки віялових відключень

Україна у лютому перейшла на споживання російської електронергії, через внутрішні проблеми в енергетиці

Від енергетичного колапсу Україну за нинішніх обставин можуть врятувати лише віялові відключення.

Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Юрій Продан, двічі міністр енергетики (2007-2010 та 2014 рр.).

«В дійсності енергосистема України може стабільно працювати окремо від російської, але в такому разі нам необхідно було б мати відповідні запаси вугілля на теплових станціях… Скажу відверто, що у сьогоднішній ситуації, можливо, необхідно вводити графіки віялових відключень. Звісно, підніметься велике невдоволення , але потрібно щоб станції накопичили певні запаси вугілля на складах. Щоб не дійти до критичної межі, коли може статися від`єднання від енергосистеми сусідньої країни і ми будемо працювати відокремлено від російської енергосистеми (робота в паралельному режимі дозволяє регулювати частоти за рахунок добових перетоків електроенергії – «Главком»), – наголосив фахівець.

Така кризова ситуація в нашій державі склалася через те, що, на думку ексміністра, українські чиновники провалили підготовку енергетики до осінньо-зимового періоду. «Була провалена робота з підготовки до осінньо-зимового періоду, є ще питання планування ремонтів енергоблоків АЕС. В інформаційному просторі навіть дискутували цю тему керівництво «Енергоатома» і в.о. міністра Ольга Буславець», – нагадав Продан.

До слова, колишня очільниця Міненерго Буславець, звинуватила «Енергоатом» в провалі підготовки української енергетики до осінньо-зимового періоду. «З одного боку, Буславець звинувачувала «Енергоатом», що атомники зірвали ремонтну кампанію, а з іншого боку, «Енергоатом» казав, що у них немає грошей на ремонти через те, що Буславець так невдало спланувала енергобаланс на 2020 рік. Тому цілком очевидно: є криза управління і регулювання електроенергетики. Коли ми запустили цей ліберальний енергоринок (з 1 липня 2019 року – «Главком»), ми до цього не були готові. Мало того, що закон про енергоринок має вади, там ще й в нерівні умови поставлені різні виробники електроенергії», – наголосив ексміністр.

За ситуації, що склалася, на складах ТЕС почалися позачергові перевірки ліцензійних умов виробників щодо наявності необхідних резервів палива. Але вони не дадуть свої результатів, переконаний екс-міністр Продан. «В умовах ліцензійної діяльності енергетичних компаній, скоріш за все, прописані вимоги для генеруючих компаній при функціонуванні попереднього ринку електроенергії (діяв до 1 липня 2019-го). Потрібно доопрацювати весь пакет нормативних документів, які регулюють всю діяльність на ринку, в тому числі потрібно внести зміни до законодавства. Якби функціонувало відповідне управління у галузі, а Міненерго відслідковувало б ситуацію, то ми б не довели енергетику до такого стану. І тоді б не було імпорту з Росії та Білорусі», – вважає Продан.

Нагадаємо, через масштабну кризу в енергосистемі, 1 лютого Україна розпочала лютого імпорт електроенергії з Росії. Через два тижні він майже подвоївся і майже зрівнявся з обсягами постачання з Білорусі (імпорт з якої розпочався у січні). Європейський Союз вже висловив невдоволення імпортом з цих країн. Києву нагадали, що Україна має поважати зобов'язання, прийняті в рамках Енергетичного співтовариства, у частині імпорту електроенергії з електростанцій, що будуються без дотримання вимог міжнародних конвенцій. Про це йдеться у Резолюції Європейського парламенту від 11 лютого 2021 року про імплементацію Угоди про асоціацію ЄС з Україною.