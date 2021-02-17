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    Як Україні забезпечити енергонезалежність? Виконавчий директор ДТЕК озвучив рецепт

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    На думку Сахарука, євроінтеграційні прагнення позитивно вплинуть на підвищення енергонезалежності України - Як Україні забезпечити енергонезалежність? Виконавчий директор ДТЕК озвучив рецепт
    На думку Сахарука, євроінтеграційні прагнення позитивно вплинуть на підвищення енергонезалежності України

    Україна – один з найбільших енергетичних ринків континентальної частини Європи, який потребує посилення енергетичної безпеки

    Україна може забезпечити енергетичну незалежність через повноцінну синхронізацію національного законодавства з європейським. Це дозволить сформувати єдині правила гри для всіх учасників і підвищити інвестиційну привабливість галузі для її трансформації в чисту, ефективну, конкурентну.

    Про це під час Всеукраїнського Форуму «Україна 30» заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, виступаючи на тематичній сесії «Енергонезалежність України: в чому вона полягає».

    «Сьогодні критично важливо завершити лібералізацію ринку електроенергії. Застосування кращого європейського досвіду в управлінні дозволить вирішити ряд системних проблем галузі. Це дасть можливість українським споживачам і виробникам повною мірою скористатися перевагами лібералізованого ринку через розвиток конкурентних переваг галузі, — зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. - Для України вже не стоїть питання вибору напрямку і створення дорожніх карт. Прийшов час практичних рішень і дій. На рівні уряду потрібен моніторинг виконання плану інтеграції енергетики України в Європу».

    На думку Дмитра Сахарука, євроінтеграційні прагнення позитивно вплинуть на підвищення енергонезалежності України в декількох аспектах одночасно:

    • зниження енергоємності та підвищення ефективності енергетики;
    • зниження імпортозалежності та залежності від одного постачальника з розвитком конкуренції;
    • синхронізація з європейською енергосистемою ENTSO-E;
    • розвиток ВДЕ для зниження залежності від вугілля, газу і нафти.

    Україна – один з найбільших енергетичних ринків континентальної частини Європи, який потребує посилення енергетичної безпеки. Згідно з дослідженням Global Energy Institute (США), Україна в 2020 році зайняла останнє 25 місце за рівнем енергетичної безпеки з 25 найбільших енергетичних країн світу.

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    Теги: енергетика вугілля ДТЕК
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