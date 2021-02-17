Україна перейшла на споживання російської електронергії. Ексміністр пояснив, хто винен

Юрій Продан: Підготовка енергетики до зими була провалена

У холодний період Україна розпочала імпорт електроенергії з Росії, через те, що уряд провалив підготовку енергетики до зими.

Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Юрій Продан, двічі міністр енергетики (2007-2010 та 2014 рр.).

За словами ексурядовця, до того, що Україна відкрила шлюзи для імпорту електроенергії з Росії та Білорусі причетні усі органи державної влади. «Міненерго, яке, по суті, не функціонувало, державний Регулятор (НКРЕКП) і Кабінет міністрів, який зовсім не приділяв уваги підготовці до осінньо-зимового сезону. Друга причина – бажання певних комерційних структур отримати зиск з імпорту, в новому енергоринку можна добре заробити на різних операціях. Все це призвело до того, що ми маємо на сьогоднішній день», – заявив Продан.

Ексміністр також зазначає, що на ринку електроенергії відбувається дуже багато маніпуляцій з цінами. «На українському ринку імпортери продають електроенергію дорожче, ніж купили її в Росії, тому це досить вигідна операція», – наголошує він.

Колишній чиновник також спростовує твердження керівника енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса про те, що імпорт енергетики з Росії та Білорусії рятує Україну від віялових відключень. «У період пікового споживання в наших сусідів можуть також виникати проблеми з балансом у власній енергосистемі. І тоді росіяни можуть припинити постачання електроенергії в Україну, а це вже серйозна загроза функціонуванню енергетики: щоб збалансувати енергосистему, в люті морози потрібно буде застосовувати віялові відключення. Ще гірше може статися, якщо Росія взагалі захоче від`єднати нашу енергосистему від своєї, і тоді певні лінії електропередачі будуть відключені російською стороною, станеться перенавантаження інших ліній і енергосистеми роз’єднаються. А далі вже ситуація буде ускладнюватися», – наголосив ексміністр Продан.

Нагадаємо, через масштабну кризу в енергосистемі, 1 лютого Україна розпочала лютого імпорт електроенергії з Росії. Через два тижні він майже подвоївся і майже зрівнявся з обсягами постачання з Білорусі (імпорт з якої розпочався у січні). Європейський Союз вже висловив невдоволення імпортом з цих країн. Києву нагадали, що Україна має поважати зобов'язання, прийняті в рамках Енергетичного співтовариства, у частині імпорту електроенергії з електростанцій, що будуються без дотримання вимог міжнародних конвенцій. Про це йдеться у Резолюції Європейського парламенту від 11 лютого 2021 року про імплементацію Угоди про асоціацію ЄС з Україною.