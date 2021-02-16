Уряд має виконувати «зелений» меморандум, щоб не втратити інвестиції в Україну, – радник віце-прем'єра

Підприємства відновлюваної енергетики подають позови про невиконання державою своїх обов'язків по оплаті за вироблену «зелену» електроенергію і крім «Державного покупця» суди почали залучати в якості відповідача і Кабмін

«Держава має зменшувати вартість зеленої енергетики законними шляхами», – сказав Рябчин

Кабінет міністрів України має беззаперечно виконувати меморандум з інвесторами у зелену енергетику в питанні виплати накопичених боргів, щоб не зупинити приток інвестицій в найближчі роки.

Про це в ході форуму «Україна 30. Платіжки» заявив радник віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олексій Рябчин.

«Держава має виконувати свої зобов’язання, і тим паче той меморандум, який був підписаний, – тут, мені здається, взагалі ми не можемо про це обговорювати. Ми кажемо про ті інвестиції, які вже були залучені, і ті зобов’язання, які має держава Україна», – сказав Рябчин.

За його словами, держава має зменшувати вартість зеленої енергетики законними шляхами, тобто запроваджувати зелені аукціони для будівництва нових потужностей чистої енергетики.

«Україна має провести аукціони, здешевшити ціну на зелену енергію. Ми бачимо такий костефектів у всьому світі, підхід на залучення інвестицій», – сказав радник віце-премєраю

Він також підкреслив, що дія зелених тарифів в Україні закінчиться в 2030 році, коли зелена електроенергія стане значно дешевша, через те, що інвестори повернули вкладені інвестиції та отримали прибутки.

Нагадаємо, підприємства відновлюваної енергетики подають позови про невиконання державою своїх обов'язків по оплаті за вироблену «зелену» електроенергію і крім «Державного покупця» суди почали залучати в якості відповідача також Кабінет міністрів України, як сторону, яка підписувала меморандум з інвесторами в відновлювану енергетику.

При цьому Європейський парламент стурбований невиконанням Кабінетом міністрів України зобов'язань з погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не відбулося. Станом на середину лютого виплачено лише 3 мільярди гривень «старого» боргу. Окрім того, інвестори на бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати решти боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

В Енергоспівтоваристві ЄС вказують, що заборгованість держави перед підприємствами зеленої енергетики, виплата якої фінансується через тариф на передачу електроенергії компанією «Укренерго» буде заважати сертифікації компанії для приєднання енергосистеми України до європейської ENTSO-E.