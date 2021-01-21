Ексміністр інфраструктури оцінив плани поділити «Укрзалізницю»

Раніше керівник «Укрзалізниці» Жмак повідомляв, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво)

«Розділення компанії на окремі вертикалі в рамках великого холдингу – мудрий підхід», – сказав Омелян

Розподіл Укрзалізниці - це мудрий підхід, але держава має підтримувати компанію не тільки на словах – ексміністр інфраструктури

«Укрзалізниця» має отримати фінансову підтримку від держави, щоб забезпечити розвиток залізниці та оновлення рухомого складу для підвищення ефективності і сервісу перевезень. Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Розділення компанії на окремі вертикалі в рамках великого холдингу – мудрий підхід.

Але величезне питання наступне. Ок, ми поділили. І що ми робимо тоді з пасажирським сектором? Чи готова держава і чи готові місцеві органи влади співфінансувати поїздки пасажирів як в рамках країни, так само на приміських перевезеннях?», – сказав Омелян.

Він нагадав, що пасажирські перевезення є збитковими і «Укрзалізниця» покриває їх за рахунок прибуткових вантажних перевезень, в той час як держава не надає жодної підтримки, хоча в західних залізничних компаніях допомога від держави складає мільярди.

«Укрзалізниця кожного року декларує збиток від пасажирських перевезень порядку 10-15 мільярдів гривень. У багатьох інших країнах компанії мають багатомільярдні державні вливання в оновлення рухомого складу, а «Укрзалізниця» отримує нуль. Лише в цьому році вперше компанія отримає 3,9 мільярда гривень для закупки нових 100 вагонів пасажирських і ремонту деяких ділянок. Але це крапля в морі», – розповів Омелян.

На його думку, для розвитку УЗ компанія має перш за все інвестувати в оновлення рухомого складу – локомотивів, та інфраструктуру – колії, на яких на сьогодні неможливо забезпечити нормальну швидкість руху.

«Якщо ми будемо перевозити по Україні зі швидкістю 20-30-10 кілометрів на годину, як зараз буває, якщо пасажирські потяги будуть їздити зі швидкістю 40 кілометрів на годину, – це дорога в нікуди, це швидкість 19 століття, але не 21-го», – пояснив Омелян.

Ексміністр наголосив, сьогодні країни ЄС визначають залізницю як основний вид транспорту і інвестують в її розвиток значні кошти. На його думку, Україні слід також йти цим шляхом.

«Я вважаю, що спільно «Укрзалізниця» з великим і середнім бізнесом України, який користується сервісом цієї компанії, повинні штурмувати в доброму сенсі цього слова уряд. І вимагати, що хлопці, якщо ви хочете, щоб залізниця залишалася компанією номер один державною України, якщо ви хочете, щоби 5% ВВП, які щороку пов’язані з цією компанією, були в нормальному стані, будь ласка, давайте спільно розробляємо програму на оновлення рухомого складу залізниці. Не на півроку, не на рік, а на 5-10 років вперед. І її виконуємо», – підсумував Омелян.

Раніше керівник «Укрзалізниці» Володимир Жмак повідомляв, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані в концесію. Окрім того, за його словами, УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.

У свою чергу експрем'єр Володимир Гройсман заявив, що «Укрзалізниця» потребує масштабного реформування та фінансової підтримки від держави для проведення модернізації рухомого складу та інфраструктури.